Primavera Sound Porto com Charli XCX, Deftones, Fontaines D.C. e Beach House

Charli XCX, Deftones, Fontaines D.C., Central Cee, Jamie xx e Beach House estão entre os nomes que constam das letras grandes da edição do próximo ano do Primavera Sound Porto, que revelou esta quinta-feira a sua programação (quase) completa. O festival, habitualmente de três dias, regressa ao Parque da Cidade num formato ampliado, entre 12 e 15 de Junho de 2025 — o último dia, cujo alinhamento deverá ser divulgado brevemente, será dedicado à música electrónica.

Também confirmadas estão as presenças de Haim, Turnstile, Michael Kiwanuka, Parcels, Caribou, Wet Leg, TV on the Radio, Floating Points, Denzel Curry, The Jesus Lizard, Denzel Curry, Anohni and the Johnsons, Cap’n Jazz, Destroyer, Liniker, Kim Deal, Los Campesinos!, Squid, Waxahatchee ou Magdalena Bay. No que toca à representação nacional, destaque para A Garota Não, David Bruno, Maria Reis ou Surma.

As estrelas pop Sabrina Carpenter e Chappell Roan, que fazem parte do lote de cabeças de cartaz do próximo Primavera Sound Barcelona, o “irmão mais velho” do Primavera portuense, não passam por Portugal. Ambas fizeram grande sucesso, este ano, com canções candidatas a “música do Verão”: Espresso e Good luck, babe!, respectivamente.

Depois de este ano ter actuado apenas em Barcelona e não no Porto, Charli XCX vai passar por ambos os festivais em 2025. Consigo, a cantora e compositora britânica trará o delírio electropop de Brat, álbum que se tornou um fenómeno cultural — de tal forma que, há dias, o dicionário da língua inglesa Collins escolheu o título do disco, que significa “pirralho” ou “pirralha”, como a sua palavra do ano. Consensualmente aclamado pela crítica especializada, o mais recente projecto da autora que também tem no seu currículo Charli (2019) ou How I’m Feeling Now (2020) ficou a meia estrela da pontuação máxima nas páginas do Ípsilon; a Charli de Brat é “uma melodista genial a cavalgar numa electrónica estridente e descompensada”, escreveu Pedro João Santos.

Relativamente aos Fontaines D.C., os irlandeses marcam encontro com o Porto dias depois da sua passagem pelo Campo Pequeno, em Lisboa — e poucos meses após terem subido ao palco principal do Vodafone Paredes de Coura, no último dia do festival minhoto (que foi aquele em que se notou o maior aglomerado de pessoas). No que ao rock diz respeito, a banda liderada pelo vocalista Grian Chatten será, neste momento, das mais capazes de encher estádios ou festivais desta dimensão. Em estúdio, já se sente uma certa viragem para uma sonoridade talvez menos arriscada. O seu novo álbum, Romance, mostra-o — ao mesmo tempo que, aqui e ali, também faz por expandir a paleta sonora do grupo.​

As guitarras far-se-ão ouvir no palco principal também graças aos Deftones e aos Beach House, nomes sonantes e veteranos (o primeiro mais ainda do que o segundo) do metal alternativo e da dream pop, respectivamente. Quanto a Central Cee, o jovem rapper britânico, que após um par de mixtapes se prepara para lançar o seu primeiro álbum de estúdio, regressa ao Primavera depois de já cá se ter apresentado em 2023. Já o produtor Jamie xx, dos The xx, virá ao Porto com o seu álbum a solo In Waves — “um elogio ao club”​, como aqui escreveu Pedro Rios.​

O custo dos passes gerais passou, esta quinta-feira, dos 160 para os 180 euros.