Por ti, Portugal, Eu Juro!, Estamos no Ar e outras estreias para esta semana

Diogo Cardoso, Sofia da Palma Rodrigues e Luciana Maruta, jornalistas da revista digital Divergente, publicaram a reportagem Por ti, Portugal, Eu Juro!. O trabalho, dividido em quatro capítulos, foi o resultado de uma longa investigação sobre como, durante a Guerra do Ultramar (1961-1974), Portugal recrutou 1,4 milhões de militares africanos para combaterem em Moçambique, em Angola e na Guiné, ao lado das tropas portuguesas. Esses homens, que lutaram por uma pátria que sentiam como sua, foram abandonados à sua sorte logo após a independência. Depois de muitos deles terem sido alvo de perseguições, prisões e fuzilamentos, ainda hoje aguardam o reconhecimento e as pensões de sangue e invalidez que lhes foram prometidas na altura.

A reportagem, que recebeu o primeiro prémio na categoria de Meios Audiovisuais da edição de 2022 do prémio da Comissão Nacional da UNESCO e da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, foi entretanto transposta para este documentário, realizado por Sofia de Palma Rodrigues e Diogo Cardoso.

Críticas, salas e horários​

Estreia em longa-metragem de Diogo Costa Amarante – vencedor do Urso de Ouro na Berlinale Shorts com Cidade Pequena, em 2017 – e com fotografia de Sabine Lancelin, Estamos no Ar conta a história de uma família do Porto. Vítor é um homem na casa dos 30 que vive com Fátima, a mãe, e é muito próximo de Júlia, a avó, que se encontra numa casa de repouso. Cada um deles tenta encontrar uma forma de ser feliz, mas parece que há algo que constantemente os impede de avançar.

Os actores Carloto Cotta, Sandra Faleiro, Valerie Braddell, Anabela Moreira, Cucha Carvalheiro, João Pacola, Marco Paiva, Pedro Almendra, Romeu Runa e Sónia Balacó compõem o elenco.

Críticas, salas e horários

Ludovic Chevalier é acusado de ter cometido três homicídios e de os divulgar ao vivo na deep web, em troca de dinheiro, nos que são conhecidos como “quartos vermelhos”. O seu julgamento, seguido pela comunicação social, prende a atenção da comunidade, muito especialmente a de Kelly-Anne, uma modelo que se torna obcecada por Ludovic e pelos seus crimes. Motivada por fantasias cada vez mais mórbidas, ela tenta a todo custo encontrar um último vídeo: a gravação do assassinato de uma adolescente que tem estranhas semelhanças consigo própria.

Um thriller psicológico com assinatura do canadiano Pascal Plante (Blue-Eyed Blonde, Nadia, Butterfly), que conta com as actuações de Juliette Gariépy, Laurie Babin, Elisabeth Locas e Maxwell McCabe-Lokos.

Críticas, salas e horários

O Papa morreu e tem de ser encontrado um novo líder. Cabe ao cardeal Thomas Lawrence a responsabilidade de organizar o conclave e supervisionar o processo de selecção dos candidatos o mais tranquilamente possível.

Com 118 cardeais de vários países ali reunidos, totalmente isolados durante 72 horas para que possam decidir em quem votar, Lawrence apercebe-se de que tudo aquilo faz parte de uma conspiração que ameaça os princípios basilares da Igreja Católica.

Com argumento de Peter Straughan, que adapta ao grande ecrã o best-seller de Robert Harris, este thriller tem realização de Edward Berger (A Oeste Nada de Novo). No elenco estão os actores Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Lucian Msamati, Sergio Castellitto e Isabella Rossellini.

Críticas, salas e horários

A noite de Halloween é o momento em que todos se divertem a interpretar as personagens mais tenebrosas. Por vezes, essa é também a ocasião para os piores criminosos se misturarem com a multidão. Quando Art, o assassino de máscara de palhaço, lábios vermelhos e dentes afiados, ressuscitou na morgue de Miles County, assistimos a um banho de sangue. Nessa noite, as maiores vítimas da sua crueldade foram os irmãos Sienna e Jonathan, que sobreviveram por pouco. Cinco anos passados, os dois sentem as suas vidas a regressar à normalidade. Mas, enquanto usufruem dos festejos de Natal, não imaginam que estão prestes a enfrentar novos ataques de Art, que ganhou novamente vida e chegou sem complacência ou qualquer piedade.

Continuação da sangrenta saga Terrifier, este terceiro episódio tem classificação para maiores de 18 anos, é dirigido aos amantes do género gore e tem novamente realização e argumento de Damien Leone. Os actores Lauren LaVera, Elliott Fullam e David Howard Thornton assumem as personagens anteriores; Samantha Scaffidi, Antonella Rose, Margaret Anne Florence e Bryce Johnson juntam-se ao elenco.

Salas e horários​

O canadiano Ellias Barnès (Marc-André Grondin) tentou demarcar-se do pai durante toda a sua vida. Hoje, aos 30 anos, é um bem-sucedido director de uma casa de moda parisiense. Quando começa a sentir fortes dores no peito, assume que é resultado da pressão do dia-a-dia e desvaloriza. Mas depois de ser notificado da morte do progenitor devido a um problema cardíaco e regressar a Montreal para organizar o funeral, descobre que há algo de muito mais assustador que lhe calhou como herança.

Um thriller psicológico realizado por Xavier Legrand (nomeado para um Óscar em 2014 pela curta Avant Que de Tout Perdre e também autor da longa Custódia Partilhada) segundo um argumento seu e de Parenteau-Lebeuf, baseado no romance de Alexandre Postel.

Salas e horários

Nesta história, Dwayne Johnson dá vida a Callum Drift, o dedicado chefe de segurança do Pólo Norte, e Chris Evans a Jack O’Malley, um lendário caçador de recompensas. Quando o Pai Natal (também conhecido como São Nicolau de Mira) é raptado, Callum e Jack vão ter de unir forças para o resgatar, antes que as autoridades se vejam obrigadas a cancelar os festejos da mais importante celebração do ano, com todas as implicações que daí podem advir. Mas convencer Jack que tudo aquilo é real, enquanto se tentam conciliar os egos de ambos, vai ser quase tão complicado como trazer de volta o velho senhor.

Com realização de Jake Kasdan e argumento de Chris Morgan a partir de uma história de Hiram Garcia, a esta comédia de acção juntam-se também os actores Lucy Liu, Bonnie Hunt, Kristofer Hivju e J.K. Simmons, entre outros.

Salas e horários

Esta é a história de um menino que, após quase ter morrido num acidente de avião, foi salvo por golfinhos e criado por eles no mundo subaquático. A sua vida era feliz e despreocupada até um malvado polvo gigante tomar o poder das águas profundas e o expulsar para a terra firme. Na superfície, o rapaz conhece o capitão Pérola, um homem bondoso que o ajudará a descobrir a sua verdadeira identidade.

Um filme de animação e aventura para os mais pequenos, realizado por Mohammad Kheirandish, cujo argumento foi escrito por si, por Mohammed Hamedani e por Abdullah Maleki.

Salas e horários​

Depois de um acidente que a deixou clinicamente morta durante 20 minutos, Robin regressa à vida. Claire, a mãe, não poderia sentir-se mais afortunada ao ver-se sair de um pesadelo de que julgava nunca mais acordar.

Mas esse alívio depressa se transforma em inquietação quando se apercebe de que a filha voltou diferente. Os médicos tentam tranquilizá-la explicando que, depois do sucedido, podem ter ocorrido danos cerebrais que justifiquem a alteração do comportamento e até de alguns traços da sua personalidade. Mas Claire sente que é muito mais grave do que isso.

Com argumento de Sarah Conradt e Robert Salerno como realizador e produtor, este filme de terror sobrenatural conta com Connie Britton, Freya Hannan-Mills, Giovanni Cirfiera e Tommaso Basili nos papéis principais.

Salas e horários