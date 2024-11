As canções em crescimento de Jessica Pratt: “Ouvir música triste é curativo”

Here in the Pitch amplia subtilmente o instrumentário da sua folk bela e assombrada — e será o seu melhor disco até agora. A norte-americana actua no lisboeta B.Leza, via Vale Perdido, no dia 14.

Mal começa, o novo álbum da norte-americana Jessica Pratt surpreende-nos. Life is é anunciada por uma bateria e percussão simples que vêm acrescentar particularidades e dar chão à música de alguém que durante tanto tempo a preencheu apenas com a sua guitarra acústica, cujo dedilhado soa muitas vezes a um sussurro, e a sua voz fantasmagórica, mais velha do que o corpo que habita. É essa voz, uma voz doce que perscruta as mais profundas trevas, que, quem sabe assumindo a perspectiva de um narcisista em queda livre, canta: “And lately I’ve been insecure/ the chances of a lifetime might be hiding their tricks up my sleeve/ used to be the greatest, now I see.”