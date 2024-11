Já é praticamente certo: 2024 será o primeiro ano com temperatura média acima de 1,5°C

Ainda agora terminou o mês de Outubro e já é possível dizer com quase certeza: a temperatura média de 2024 poderá chegar a mais de 1,55°C acima do que era antes da Revolução Industrial.

As temperaturas do planeta em Outubro de 2024 já estão confirmadas e a conclusão é que 2024 já é, virtualmente, o ano mais quente de sempre — e será o primeiro ano em que a temperatura média global fica acima de 1,5°C em relação aos níveis pré-industriais.

Os dados divulgados esta quinta-feira pelo Serviço para as Alterações Climáticas do Copérnico (C3S, na sigla em inglês) vêm acompanhados de um gráfico que mostra claramente como as temperaturas médias dos meses de 2024 têm estado bastante acima das temperaturas médias no ano passado (à excepção de Setembro, com uma grande diferença, e Julho e Outubro).

A estimativa para 2024 é provisória e baseia-se em dados de Janeiro a Outubro, mas a diferença é tão expressiva que os cientistas — por norma conservadores nas suas previsões — já se permitem declarar que é quase certo que estamos perante o ano mais quente de sempre. “A anomalia da temperatura média para o resto de 2024 teria de cair para quase zero para que 2024 não fosse o ano mais quente”, descreve o comunicado do C3S.

“Isto constitui um novo marco nos registos da temperatura global e deverá servir de catalisador para aumentar a ambição na próxima Conferência sobre Alterações Climáticas, COP29”, sublinha a directora adjunta do C3S, Samantha Burgess, também citada em comunicado.

Dado que o ano de 2023 esteve 1,48°C acima do nível pré-industrial, os cientistas do Copérnico dão como “praticamente certo” que a temperatura anual para 2024 estará mais de 1,5°C acima do nível pré-industrial — e é até “provável que esteja mais de 1,55°C acima”.

Segundo Outubro mais quente

Com uma temperatura média do ar à superfície de 15,25°C, Outubro de 2024 foi o segundo Outubro mais quente a nível global — 0,80°C acima da média de 1991-2020 para este mês —, ultrapassado apenas por Outubro de 2023.

Situando-se 1,65°C acima do nível pré-industrial (1850-1900), Outubro deste ano foi já o 15.º mês, num período de 16 meses, em que a temperatura média global do ar à superfície excedeu 1,5°C acima dos níveis pré-industriais.

Ao longo do mês, as temperaturas estiveram acima da média em quase todo o continente europeu. Fora da Europa, refere o C3S, as temperaturas estiveram “mais acima da média” no norte do Canadá e “bem acima da média” no centro e oeste dos Estados Unidos, no norte do Tibete, no Japão e na Austrália.