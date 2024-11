"Muitas pessoas disseram-me que Deus poupou a minha vida por uma razão. E essa razão é salvar o nosso país e restaurar a grandeza da América", disse Donald Trump, esta madrugada, em West Palm Beach, na Florida, no primeiro discurso após as eleições desta terça-feira. O regresso do ex-Presidente à Casa Branca está quase garantido.

