Loures: Ricardo Leão demite-se da presidência da federação de Lisboa do PS

Pedro Nuno defende que um líder do PS não deve fazer “julgamentos na praça pública”. Ascenso Simões ataca Costa, acusando-o de “andar de braço dado com fascistas” como Órban e Meloni.

Depois de quase uma semana no centro da polémica por defender que o despejo "sem dó nem piedade" dos inquilinos de casas camarárias que tenham participado nos distúrbios que ocorreram na Área Metropolitana de Lisboa, Ricardo Leão, presidente da Câmara de Loures, demitiu-se da presidência da Federação da Área Urbana de Lisboa nesta quarta-feira ao final da manhã.

Em comunicado enviado a partir do gabinete da presidência da autarquia, numa mistura entre as duas funções, Ricardo Leão justifica a sua decisão: "Entendi ser esta a melhor decisão para me focar no meu trabalho na Câmara Municipal de Loures e prevenir que o Partido Socialista seja prejudicado por uma polémica criada pela descontextualização de uma recomendação aprovada por 64% dos Vereadores da Câmara Municipal de Loures."

A decisão é conhecida poucas horas depois da publicação de um artigo extremamente crítico, no PÚBLICO, assinado pelo antigo líder socialista, António Costa, pelo fundador do PS José Leitão, e pelo antigo ministro e eurodeputado Pedro Silva Pereira, que revisitam todo o historial de políticas do PS sobre imigração e apoios sociais para a integração de minorias, intitulado "Em defesa da honra do PS".

O texto remata de forma dura num recado tanto a Pedro Nuno Santos como Ricardo Leão: "Quando um dirigente socialista ofende gravemente os valores, a identidade e a cultura do PS, não há calculismo tacticista que o possa desvalorizar. É esse legado do Partido Socialista que sentimos agora o dever de recordar e defender. Em defesa da honra do PS!"

Falando aos jornalistas na sede do PS depois de reunir com um dos sindicatos da PSP, Pedro Nuno Santos reiterou o que afirmara na segunda-feira sobre o facto de "todos, todos, todos os eleitos socialistas" estarem "comprometidos e obrigados" perante os objectivos e princípios do humanismo, da integração, do respeito pelo outro. "É assim que o PS está na sua acção, que eu estou e que estão todos os eleitos do PS", vincou, pedindo que "não haja a menor dúvida".

"Outra coisa diferente é o secretário-geral fazer julgamentos na praça pública de eleitos do PS... Não é forma e não é a minha forma de me relacionar com os eleitos do PS. É possível conciliarmos uma posição clara e firme sobre matérias identitárias do PS e saber lidar com estas questões internamente, sem fazer julgamentos na praça pública", argumentou Pedro Nuno Santos. Afirmou, a seguir, que o pedido de demissão lhe foi feito na terça-feira "e não na sequência de nenhum artigo". "Resulta da reflexão do presidente da federação de Lisboa."

O líder socialista defende que "não houve nenhuma desvalorização" da sua parte sobre a importância das declarações de Ricardo Leão, há dois dias, quando, em declarações à margem de uma visita ao bairro do Zambujal afirmou: "Todos nós temos bons momentos e momentos menos bons. Obviamente que este não foi um bom momento na Câmara Municipal de Loures."

Sobre se a acusação de haver "tacticismo político" lhe é dirigida, o secretário-geral defende-se dizendo: "Se há político em Portugal que não é táctico, sou eu."

Pedro Nuno Santos considera que o artigo de Costa "não tem nenhum argumento novo" face aos princípios socialistas que salientara há dois dias nem "nenhum dado novo", e defende que "o combate à extrema-direita no mundo, na Europa e em Portugal não se faz com proclamações, mas com a resolução dos problemas concretos dos portugueses", procurando trazer de novo para os partidos da governação os eleitores que deixaram de acreditar nesses partidos.

Na SIC Notícias, o ex-deputado Ascenso Simões, que foi apoiante de Pedro Nuno Santos à liderança do PS e o juntou a Francisco Assis, atacou António Costa a quem acusou de ter "andado nos últimos anos de braço dado com o primeiro-ministro fascista da Hungria e com a primeira-ministra italiana [por isso] tem pouca autoridade para falar o que quer que seja, neste momento, sobre o PS"