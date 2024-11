João Paulo Correia é o provável candidato do PS à Câmara de Gaia

O ex-secretário dea Juventude e Desporto e presidente da concelhia de Gaia já defendeu publicamente que o melhor candidato do PS à Câmara do Porto é o ex-ministro da Saúde Manuel Pizarro.

João Paulo Correia, deputado na Assembleia da República e líder da concelhia socialista de Gaia, é o provável candidato do PS à Câmara, apurou o PÚBLICO.

A Câmara de Gaia representa um desafio importante para os socialistas, depois das vitórias de Eduardo Vítor Rodrigues, o actual presidente que se arrisca a perder o mandato pelo uso indevido de um carro do município, em consequência da confirmação da decisão judicial por parte Tribunal da Relação do Porto. Eduardo Vítor Rodrigues é presidente da Câmara de Gaia desde 2013.

Contactado pelo PÚBLICO, João Paulo Correia não quis confirmar ser o candidato do PS, afirmando que o partido ainda não está “num momento de decisão”. Mas várias fontes contactadas pelo PÚBLICO confirmam que João Paulo Correia já está, na prática, “escolhido” para ser o candidato socialista a presidente da Câmara de Gaia.

Numa recente entrevista ao Observador, ao podcast Comissão de Inquérito, João Paulo Correia – que já foi presidente da União de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso – afirmou que foi “um desafio mais difícil” ser autarca do que ser membro do Governo.

A União das Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso é uma “mega-freguesia”, que tem “mais habitantes do que dois terços dos municípios do país” – 53 mil, aponta João Paulo Correia. Tudo indica que da mega-freguesia para a candidatura à Câmara será um passo, a anunciar brevemente.

Correia defende Pizarro para o Porto

Quando lhe perguntaram quem achava que devia ser o candidato do PS à Câmara do Porto, João Paulo Correia começa por dizer que prefere continuar a conversa sobre o outro lado do rio – Gaia.

No entanto, acaba a resposta em tom totalmente assertivo, a defender que o candidato do PS venha a ser Manuel Pizarro, ex-ministro da Saúde que já foi candidato do PS à Câmara do Porto por duas vezes. À terceira pode ser de vez? Segundo o proto-candidato à Câmara de Vila Nova de Gaia, sim.

O que disse João Paulo Correia sobre Manuel Pizarro? Isto: “O PS tem um conjunto de potenciais bons candidatos”, mas “Manuel Pizarro reúne melhores condições para levar o PS a uma vitória”. E vai ainda mais longe: “Se eu pudesse escolher o candidato à Câmara do Porto seria Manuel Pizarro”.

O PS ainda não tomou uma decisão sobre a Câmara do Porto mas há vários dirigentes a partilharem a opinião de João Paulo Correia. A escolha, até ao momento, mantém-se entre Manuel Pizarro, o antigo director executivo do Serviço Nacional de Saúde, Fernando Araújo, e o antigo ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro.

A Câmara do Porto representa um enorme desafio para o PS que nunca ganhou aquela autarquia no século XXI. Recentemente, no congresso que marcou a eleição dos novos órgãos da Federação do PS do Porto, Pedro Nuno Santos disse: “Nós vamos vencer a Câmara Municipal do Porto, nós vamos vencer a capital do distrito do Porto, a cidade mais importante do país”.

Manuel Pizarro foi o candidato do PS à Câmara Municipal em 2013 e em 2017. Em 2013 avançou depois de o PS ter inicialmente admitido apoiar Rui Moreira e obteve 22,68% dos votos.

Depois das eleições de 2013, Manuel Pizarro fez uma coligação com Rui Moreira e ocupou o cargo de vereador da Habitação. Em 2017, voltou a ser candidato, aumentando a percentagem (28,55%) e elegendo mais um vereador, ficando o PS com quatro.

Em 2021, depois de grandes polémicas, o candidato à autarquia foi o presidente da concelhia do PS/Porto, Tiago Barbosa Ribeiro, que obteve 18%.