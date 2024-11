António Costa quer “matar” Pedro Nuno Santos?

Depois de quase uma semana no centro da polémica por defender o despejo "sem dó nem piedade" dos inquilinos de casas camarárias que tenham participado nos distúrbios que ocorreram na Área Metropolitana de Lisboa, Ricardo Leão, presidente da Câmara de Loures, demitiu-se da presidência da Federação da Área Urbana de Lisboa nesta quarta-feira.

A decisão de Leão é conhecida poucas horas depois da publicação de um artigo extremamente crítico, no PÚBLICO, assinado pelo antigo líder socialista, António Costa, pelo fundador do PS José Leitão, e pelo antigo ministro e eurodeputado Pedro Silva Pereira, que revisitam todo o historial de políticas do PS sobre imigração e apoios sociais para a integração de minorias, intitulado "Em defesa da honra do PS".

