Vénia ao coração humanista

Buscar a paz, defender os consensos, reconhecer a diferença, travar as guerras, defender a cultura e o meio ambiente, pugnar pela dignificação dos mais fracos deviam ser sempre valores a enaltecer. Os grandes valores: os corações com humanismo.

Mas as coisas não são assim tão claras num mundo que se tornou cada vez mais estupidificado e insensível, sem compaixão e sem asas de utopia. O referido humanismo é hoje, para muitos, razão de escárnio. Nesta nova idade de trevas, ser-se solidário rima com impotência e fraqueza...<_o3a_p>

Os «desconcertos do mundo» glosados por Camões no século XVI visavam um desejo que, apesar de tudo, estava bem vivo: ser inclusivo, generoso, com aproximação de culturas e povos, com busca dos planos do incognoscível (chamassem-se eles Deus, arte, poesia, natureza ou amor). <_o3a_p>

Hoje, a deriva ultraliberal, sob a batuta dos Trumps do mundo, gerou as mais ignóbeis e insuportáveis posições sobre o sentido da democracia, da liberdade de pensar (o «contentamento descontente» de Camões) e da defesa dos elementares direitos sociais, laborais, culturais e políticos.

Tudo isto vem a propósito (já se percebeu) de mais uma crónica de João Miguel Tavares sobre António Guterres e sobre as posições da ONU. Leio-o sempre com atenção e, por vezes, com aplauso. Desta vez, não! De facto, é a coragem do secretário-geral da ONU em não seguir a cartilha do "pensamento único" que devia merecer o nosso aplauso, quando enfrenta o genocídio impune e o belicismo à solta, crimes organizados que merecem ou deviam merecer indignação. <_o3a_p>

Continuo a achar que é uma injustiça flagrante criticar Guterres pela sua presença numa cimeira dos BRICS (onde tinha forçosamente de estar), sem uma palavra pelo seu esforço no combate às alterações climáticas e em nome da sustentabilidade e da paz, as suas prioridades de mandato. Será isto uma agenda de «impotência e franqueza»? <_o3a_p>

Por isso se impõe, no mesmo espaço, uma clara contradita (sem «insultos e vitupérios», mas com solidez de argumentos). <_o3a_p>

Quando os valores mais elementares das democracias se apagam face ao cancro ultraliberal, aos projectos incendiários, aos preconceitos sociais, à violência dos poderosos e à ganância sem limites, o que resta? Daí a nossa indignação, que devia dirigir-se, não contra Guterres, mas contra quem, por exemplo, vive da indústria bélica, e contra quem quer proibir a UNRWA e prossegue políticas de apartheid e genocídio absolutamente indignos.