Trump deixa a UE mais sozinha, mas a união faz a força

A Europa está ainda a recuperar do choque que a notícia da eleição de Donald Trump veio causar. As consequências para este lado do Atlântico do surpreendente regresso à Casa Branca poderão ser imensas, em particular na área da defesa.

Não é claro o que Trump irá fazer em relação à guerra na Ucrânia. Mas dificilmente assistiremos a um apoio comparável àquele que Biden ofereceu ao povo ucraniano. Numa entrevista em Outubro, o presidente-eleito culpou Zelensky pela guerra. Afirmou também, noutra ocasião, que se fosse eleito acabaria com o conflito em 24 horas. Sobretudo, a sua simpatia em relação a Putin nunca foi disfarçada.

Numa declaração porventura mais assustadora, Trump disse que, sob a sua liderança, os Estados Unidos não estariam disponíveis para defender outros países da NATO que não cumpram as metas para a despesa em defesa estipuladas por esta organização. Trata-se do caso de diversos países europeus, incluindo Portugal.

Mediante este cenário de grande incerteza, a Europa tem de se preparar para o pior. À medida que o conflito ucraniano se agrava e globaliza, em particular com a recente chegada de um contingente norte-coreano para combater ao lado da Rússia, é preciso construir soluções que não dependam maioritariamente dos recursos operacionais e financeiros dos Estados Unidos.

Nos últimos anos, foram dados passos importantes neste sentido. Iniciativas como a compra conjunta de armamento por parte dos Estados-Membros da União Europeia permitem uma resposta mais rápida às necessidades do exército ucraniano. Da mesma forma, a criação do Fundo Europeu de Defesa veio estimular o desenvolvimento de tecnologias made in Europe, reduzindo a dependência em relação à indústria militar americana.

No entanto, há ainda muito por fazer.

Ao contrário do que os mais céticos tantas vezes assumem, expandir o grau de integração Europeia na área da defesa não é, necessariamente, sinónimo de criar um exército europeu. Tal desígnio poderá antes passar por uma gestão mais coordenada e eficiente dos recursos disponíveis. Em especial, é necessário reforçar a interoperacionalidade das forças armadas nacionais, isto é, a sua capacidade de combaterem em conjunto em caso de necessidade.

Este caminho para reduzir a fragmentação na área da defesa poderá fazer-se através de um firme compromisso político para aprofundar os instrumentos já existentes, em particular a Cooperação Estruturada Permanente. Ao abrigo deste programa, os Estados-membros desenvolvem conjuntamente capacidades de defesa que dão resposta às necessidades da União Europeia considerada com um todo. As áreas abrangidas são diversas, incluindo treino, infraestruturas, segurança marítima, logística e cibersegurança.

Mas este percurso não poderá fazer-se sem renovados esforços para ultrapassar as barreiras atualmente existentes, designadamente as divergências internas na UE e a cultura de priorização da segurança nacional que é típica do sector da defesa.

Por mais pacifistas que sejamos, não podemos ignorar os resultados das eleições americanas. Assim que Donald Trump tomar posse, os europeus voltarão a estar mais sozinhos. É um desenvolvimento a que deverão responder através dum maior nível de cooperação entre si. É que, em matéria de defesa, a união faz a força.