Trump e a sua caixa de ressonância

Neste momento em que se procuram explicações para compreender a vitória de Donald Trump (razões de natureza necessariamente variada, económica, social, política), importa não esquecer o ecossistema comunicacional norte-americano. Temos de o considerar, pois ele também molda a forma como as pessoas interpretam a realidade e fazem as escolhas eleitorais.

Os meios de informação que produzem jornalismo de qualidade, ancorado em factos e em diferentes perspetivas, continuam a ser atores importantes neste ecossistema, mas os níveis elevadíssimos de desconfiança no jornalismo convencional ajudam a explicar a relevância da constelação comunicacional pró-Trump, que, como sabemos, tem um discurso feroz contra os media mainstream.

A Fox News é o meio central deste contexto propagandístico, que inclui outros canais de notícias mais pequenos e ainda mais radicais (Newsmax e OAN), variados jornais tablóides, uma rede de rádios locais baseada numa mundividência MAGA, redes sociais (ex-)mainstream (como o X) e outras de nicho (Gab e Parler), sites, videocasts e podcasts conduzidos por macro e micro-influencers.

Com uma oferta diversificada de meios e formatos, que facilmente permite confundir quantidade de fontes de informação com diversidade de perspetivas, esta constelação reforça, em muitos americanos, a crença de que estão bem informados: o que viram num determinado meio não pode senão ser verdade, já que tantos outros afirmam algo semelhante. Todavia, este é um ecossistema de comunicação política enviesado, que se alimenta de parcelas de verdade, desinformação e teorias da conspiração, e que produz dissonâncias cognitivas coletivas em eleitores polarizados: estes aceitam apenas aquilo que confirma as suas crenças e rejeitam tudo o que as contrarie, mesmo quando confrontados com a verdade.

Neste espaço comunicacional, Donald Trump não é um criminoso aspirante a autocrata. São Kamala Harris e os democratas que constituem uma ameaça existencial para o país. São eles que abusam do poder para os seus próprios fins e que, por isso, roubaram a eleição de 2020 e continuaram a perseguir o candidato republicano de todas as maneiras possíveis, incluindo através da instrumentalização da justiça.

Face aos resultados das eleições, não é difícil antecipar tempos cada vez mais difíceis para o jornalismo nos Estados Unidos.

