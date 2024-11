Um perigo chamado Donald Trump

O New York Times – jornal de grande prestígio onde ainda são respeitados os valores e os ideais democráticos que se consubstanciam, basicamente, na separação de poderes, na liberdade de expressão e na pluralidade de ideias e opiniões – fez, na edição de segunda-feira, dia 4, um apelo, na primeira página, para os americanos “porem fim à era Trump”. O jornal explicitou o que representa Trump com a sua personalidade dúplice, mendaz, errática e calculista. Na verdade D. Trump não passa de um histrião que se está marimbando para as normas democráticas e o seu objectivo é tornar-se, a todo custo, Presidente dos Estados Unidos. A sua eventual vitória nas eleições americanas significará um forte retrocesso para a democracia americana e será um estímulo para emergirem as forças extremistas que poderão criar fortes convulsões políticas e sociais. Certamente que D. Trump não leu o livro Da democracia na América, nem saberá quem foi Alexis de Tocqueville, que afirmou, cito: “Quando o passado não ilumina o futuro, o espírito poderá viver em trevas.” São essas trevas que hoje pairam nos Estados Unidos, tentando obscurecer a luz da convivência e do respeito mútuo.

António Cândido Miguéis, Vila Real

MAGA diz tudo

Já não bastam as 750 bases militares nem os mais de 7 triliões de dólares a circularem pelo mundo, para garantirem que os interesses americanos podem continuar a ser impostos. Desde os acordos de Bretton Woods, o dólar é amplamente utilizado como moeda de reserva internacional. Esses dólares acabam sendo reinvestidos em activos americanos, o que ajuda a financiar o governo e sustenta a economia americana.

A emergência dos BRICS (Brasil, Rússia, China e África do Sul) é um sinal do declínio do dólar e do jogo viciado da economia mundial, de que os EUA têm beneficiado largamente. Claro que os apoiantes republicanos podem não perceber isto, mas sentem que o seu império está em declínio. Nenhum americano pode hoje dizer que não conhece os métodos e as falsidades dum candidato já condenado por mais de 30 crimes. Tentar salvar a qualquer preço a supremacia americana, pactuando com a boçalidade de um milionário sem escrúpulos, parece ser coisa menor para metade dos eleitores americanos.

A sigla MAGA (Make America Great Again) diz tudo sobre o desespero de quem reconhece que está a deixar de ser grande; querem voltar a ser grandes, logo, reconhecem que já não o são. Metade do eleitorado está disposta a tudo para recuperar essa grandeza: Trump só existe como candidato porque conta com a cumplicidade de mais de 80 milhões de eleitores.

Para o mundo, a situação é perigosa: nenhum monstro morre sem estrebuchar e causar estragos à sua volta.

José Cavalheiro, Matosinhos

Sugestão

Se eu estivesse na Assembleia da República, proporia um projecto de lei em que os presidentes de câmaras, durante o seu mandato, morassem, obrigatoriamente, em algum dos edifícios camarários nos chamados "bairros sociais". Não tenho qualquer dúvida de que os elevadores funcionariam, haveria espaços ajardinados com bancos, parques infantis e de jogos, salas de convívio... Afinal, quem lá vive são seres humanos, e como tal devem ser tratados.

Domicília Costa, Vila Nova de Gaia

Séquito real insultado

Os reis e o primeiro-ministro de Espanha, na sua visita à zona de Valência, dantescamente fustigada pelo devastador fenómeno meteorológico DANA, foram muito mal recebidos, com arremesso de lama e chamados assassinos, porque demoraram quatro dias a irem aos locais de tal tragédia. A ira foi muita, mas, de facto, os meios de auxílio às vítimas chegaram a "passo de caracol" e com poucos meios de socorro.

Casos naturais como este estão a ocorrer em toda a parte do planeta, cada vez com mais frequência, devido às continuadas alterações climáticas, fruto do desvario e desregramento do homem, que ousa estupidamente fazer o que já há muito deveria ter evitado. Mas, já nos parece um caso perdido, pois, a loucura humana é tal que tarde ou nunca se emendará.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

INEM em estado grave

​Morreram duas pessoas por atraso do INEM. A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, mandou fazer um inquérito, mas, em simultâneo, nada mais fez. Será porque quer empobrecer todo o sistema de prestação de cuidados de saúde, incluindo SNS e INEM, mesmo sabendo que se nada for feito de imediato poderão morrer, a curto prazo, mais cidadãos por falta de assistência atempada do INEM? A falta de pessoal no INEM é gritante. Porque ignora isso Ana Paula Martins? Só ela poderá responder.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora