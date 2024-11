O tempo dos homens fortes

1. Na noite do dia 8 de Novembro de 2016, Barack Obama, reunido na Sala Oval com os seus conselheiros, perguntou-lhes: “E se estivéssemos enganados?” E se a América que o elegeu visse nele apenas um breve parêntesis na História? Os americanos tinham escolhido Donald Trump para substituí-lo – um outsider que se apoderara do Partido Republicano com um programa nacionalista, populista e extremista, que representava um corte profundo com a sua tradição conservadora, globalista e civilizada.

