Zelensky elogia abordagem de “paz através da força” de Trump, Kremlin vai julgar presidência “pelos seus actos”

“Parabéns a Donald Trump pela sua impressionante vitória”, foi a frase escolhida por Volodymyr Zelensky para iniciar a declaração de felicitações ao republicano que já se declarou vencedor das eleições para a presidência dos Estados Unidos. “Esperamos ansiosamente por uma era de EUA fortes sob a liderança decisiva do Presidente Trump. Contamos com a continuação de um forte apoio bipartidário à Ucrânia nos Estados Unidos”, afirmou o Presidente ucraniano, que durante a campanha disse, em declarações à revista New Yorker, que Trump “não sabe realmente como acabar com a guerra, mesmo que ache que sabe”.

Em Setembro, Trump prometeu a Zelensky que o conflito na Ucrânia seria “resolvido muito rapidamente” se vencesse as presidenciais desta terça-feira. Isto dias depois de criticar o chefe de Estado ucraniano por “recusar fazer um acordo” para pôr fim à guerra iniciada pela Rússia em Fevereiro de 2022, insurgindo-se pelo facto de os EUA continuarem a “dar milhões e milhões de dólares a um homem” que insistia em recusar negociar com o Kremlin, descrevendo mesmo a Ucrânia como “um país que foi destruído, impossível de ser reconstruído”.

Ao lado de Zelensky, que recebeu, a seu pedido, na Trump Tower, em Nova Iorque, o então candidato notou que tem “uma relação muito boa” com o Presidente da Ucrânia, sublinhando, em simultâneo, que tem “também uma relação muito boa com o Presidente [Vladimir] Putin”.

Recordando precisamente esse encontro, Zelensky disse agora que os dois discutiram “em detalhe a parceria estratégica Ucrânia-EUA, o Plano de Vitória, e formas para pôr fim à agressão da Rússia contra a Ucrânia”. "Aprecio o compromisso do Presidente Trump com a abordagem 'paz através da força' nos assuntos globais. Este é exactamente o princípio que pode aproximar a Ucrânia da paz justa", defendeu.

Já o Kremlin decidiu, pelo menos para já, não dar publicamente os parabéns a Trump, reagindo para dizer apenas que Putin não previa fazê-lo porque os EUA são “um país hostil que está directa e indirectamente implicado numa guerra contra o nosso Estado”. Por isso mesmo, afirmou o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, a futura presidência Trump será julgada “pelos seus actos”.

Por seu turno, o ex-Presidente russo Dmitri Medvedev, que é agora vice-chefe do Conselho de Segurança da Rússia, reagiu na sua conta de Telegram, afirmando que “Trump tem uma qualidade útil” para o regime russo: “Sendo, na sua essência, um homem de negócios, detesta gastar dinheiro com parasitas e aliados estúpidos, em maus projectos de caridade e em organizações internacionais vorazes.”

De acordo com o último livro de Bob Woodward, War, publicado menos de três semanas antes das presidenciais norte-americanas, Trump continuou a falar com Putin mesmo quando não era Presidente: segundo disse ao autor e veterano jornalista de investigação um assessor do republicano, “houve vários telefonemas entre Trump e Putin, talvez sete, desde que Trump deixou a Casa Branca”.

Em War, Woodward relatou ainda que no início da pandemia de covid-19 Trump enviou a Putin várias máquinas de testes rápidos para uso pessoal.