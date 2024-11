A vitória de Trump vista pelo mundo. Do “maior regresso da história” de Netanyahu à cautela de Macron

A Europa acordou com o regresso de Donald Trump à Casa Branca como praticamente certo e isso veio a confirmar-se a meio da manhã. Muito antes disso, porém, ainda o candidato republicano começava a festejar, havia já reacções deste lado do Atlântico.

O primeiro-ministro húngaro foi dos primeiros políticos europeus a felicitar Trump. Numa publicação no X às 7h26 (hora de Lisboa), Viktor Orbán declarou que esta é “uma vitória muito necessária para o mundo” e que o ex-Presidente protagonizou “o maior regresso na história política dos Estados Unidos”.

Há muito que Orbán é um apoiante assumido de Donald Trump, em contracorrente com a maioria dos seus colegas na União Europeia. A Hungria assumiu a presidência rotativa do Conselho em Julho e, nas primeiras duas semanas, Orbán foi a Kiev, a Moscovo, a Pequim, a Washington e à Florida, para um encontro com Trump de onde trouxe a mensagem de que o então candidato estava “preparado para agir de imediato como mediador de paz” na Ucrânia.

De Kiev também saiu uma das primeiras mensagens de parabéns a Trump. Numa longa publicação, Volodymyr Zelensky classificou a vitória do republicano como “impressionante” e disse esperar “a continuação de um forte apoio bipartidário à Ucrânia nos Estados Unidos”.

Antes de Zelensky, pouco depois de Orbán, tinha já Emmanuel Macron reagido. Num tom muito menos efusivo do que o húngaro, o Presidente francês enviou “felicitações” a Trump, com quem se disse “pronto a trabalhar” no próximo mandato presidencial, “tal como soubemos fazer durante quatro anos”.

“Com as suas convicções e com as minhas. Com respeito e ambição. Por mais paz e prosperidade”, sublinhou Macron. Numa publicação no X alguns minutos mais tarde, o chefe de Estado francês revelou ter conversado com o chanceler alemão, Olaf Scholz, para “trabalhar por uma Europa mais unida, mais forte, mais soberana neste novo contexto”.

Scholz, por seu lado, demorou mais tempo a pronunciar-se e, ao fazê-lo, lembrou que “a Alemanha e os Estados Unidos têm trabalhado juntos com sucesso há muito tempo para promover a prosperidade e a liberdade em ambos os lados do Atlântico”.

Quem também classificou a vitória de Trump como “o maior regresso da história” foi o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, igualmente um dos primeiros líderes mundiais a felicitar tanto Donald como Melania. “O seu regresso histórico à Casa Branca proporciona um novo começo à América e uma poderosa renovação do compromisso para com a grande aliança entre Israel e a América”, escreveu.

Igualmente longa foi a reacção de Jair Bolsonaro, o ex-Presidente brasileiro que tenciona regressar ao poder em 2026. “Hoje testemunhámos o ressurgimento de um verdadeiro guerreiro”, começou por escrever no X, dizendo em seguida que Trump venceu “contra tudo e contra todos” e que “esta vitória encontrará eco em todos os cantos do mundo”. Nomeadamente no Brasil, acrescentou Bolsonaro, manifestando a esperança de ter “a chance de concluir [a sua] missão”.

Sem os pontos de exclamação que caracterizaram as mensagens de outros líderes políticos de direita, Giorgia Meloni deu os “sinceros parabéns” a Trump, assinalando que Itália e Estados Unidos “são nações ‘irmãs’, ligadas por uma aliança inabalável”. Figura de proa da direita radical europeia, a primeira-ministra italiana diz-se “certa” de que o “vínculo estratégico” entre os dois países se vai “agora reforçar ainda mais”.