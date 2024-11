Trump vence eleições. Como foi isto possível?

Donald Trump venceu a eleição presidencial norte-americana e vai regressar à Casa Branca, após uma série de vitórias claras na maioria dos estados considerados decisivos para o desfecho da votação e, ao que tudo indica, no voto popular. Ainda antes de ter alcançado os 270 delegados necessários para a maioria no Colégio Eleitoral, o ex-Presidente dos Estados Unidos já tinha reivindicado a vitória, referindo-se a si próprio como “o 47.º Presidente” do país. Como foi possível esta vitória? Que Trump teremos à frente dos Estados Unidos da América?

