Senado americano recebe o primeiro membro de origem asiática

Andy Kim é filho de coreanos e vai substituir Bob Menendez no Senado norte-americano. Aos 42 anos, será também o terceiro senador mais jovem do país. Diz-se com “ansiedade” pela eleição de Trump.

Andy Kim, membro da Câmara dos Representantes nos Estados Unidos da América, vai tornar-se o primeiro elemento no Senado norte-americano com origem coreana e de ascendência asiática. O democrata derrubou o republicano Curtis Bashaw nas eleições para a câmara alta do Congresso pelo estado de Nova Jérsia. Vai agora tomar o lugar de Bob Menendez, que renunciou ao cargo no início do ano após ter sido acusado de corrupção, obstrução à justiça e de ter cedido informações sensíveis a países como o Egipto e o Qatar.

Numa mensagem publicada na rede social X, em que surge abraçado à mulher, Andy Kim disse estar "profundamente honrado e grato" a Nova Jérsia e a todos os que o acompanharam na corrida ao Senado. "Como filho de imigrantes, um miúdo da escola pública, nunca poderia imaginar que serviria como senador dos Estados Unidos", confessou o democrata: "Prometo que servirei com honra e integridade como um servente público para todos."

Em declarações a um grupo de apoiantes que se reuniram na sede da sua campanha, Andy Kim reagiu também à aparente vitória iminente de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos: "Custa-me muito ver a luta por que estamos a passar. Os próprios alicerces da nossa democracia estão a ficar frágeis. Estamos num momento de profunda ansiedade sobre o que se seguirá para o nosso país", desabafou, citado pelo canal televisivo ABC7.

Andy Kim chegou a enfrentar a primeira-dama de Nova Jérsia, Tammy Murphy, na escolha democrata para substituir Bob Menendez. Tammy, que é casada com o governador Phil Murphy, acabou por desistir da corrida em Março deste ano e abriu caminho para que Andy Kim se viesse a tornar agora não só o primeiro senador de origem coreana, como também o primeiro ásio-americano no cargo, adianta a NBC News. Os pais do democrata emigraram para os Estados Unidos nos anos 70 e terminaram os estudos já em território norte-americano: ele tornou-se geneticista e a mãe é enfermeira. Andy Kim nasceu em Boston, Massachussets, mas a família acabou por se mudar para Nova Jérsia quando ainda era criança.

Esse estado "deu à minha família a oportunidade de realizar o sonho americano", sublinha Andy Kim no site oficial da sua campanha, "mas agora o caos, a disfunção e o extremismo na nossa política fazem-me recear que essas mesmas oportunidades não existam para os meus filhos". "Preocupa-me que a comunidade que me deu tudo não esteja a receber o apoio e a representação que merece. É por isso que estou a lutar pela minha família, pelos meus vizinhos, pela comunidade que me criou e pelas famílias trabalhadoras de toda a Nova Jérsia na sua busca do sonho americano", defendeu.

Com 42 anos e um currículo diplomático que passou pelo Iraque e pelo Afeganistão, quando fez parte do Departamento do Estado e do Conselho de Segurança Nacional, Andy Kim também se deve vir a tornar o terceiro membro mais jovem do Senado, indica o The New York Times. Deve tomar posse no fim deste mês, na sequência de um acordo assinado com o governador Phil Murphy para substituir o mais rapidamente possível o senador demissionário Bob Menendez.