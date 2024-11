Ruído do protesto já se faz ouvir nas avenidas de Maputo onde vive a elite da Frelimo

As panelas também batem nas casas da elite moçambicana. O protesto ensurdecedor que tem tomado as noites da capital, com o bater de tachos e o sopro de vuvuzelas, pedido pelo candidato opositor Venâncio Mondlane, que denunciou uma enorme fraude eleitoral no sufrágio de 9 de Outubro, fez-se ouvir também na Avenida Julius Nyerere, na capital moçambicana. Sinal “muito significativo”, como escreveu o Canal de Moçambique, porque ali é “onde vive a elite da capital: os funcionários das multinacionais, os banqueiros, empresários, dirigentes de topo e a alta-roda da sociedade maputense”.

