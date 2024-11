Pela primeira vez na história dos EUA, duas mulheres negras foram eleitas ao mesmo tempo para o Senado

Angela Alsobrooks e Lisa Blunt Rochester serão as primeiras mulheres negras a entrar simultaneamente no Senado. Antes delas, só outras três mulheres negras foram eleitas, mas nunca ao mesmo tempo.

Nunca tinha acontecido em quase 250 anos de Senado norte-americano. Pela primeira vez na história da câmara alta do Congresso dos Estados Unidos, duas mulheres negras foram escolhidas no mesmo acto eleitoral para entrarem no Senado: Angela Alsobrooks e Lisa Blunt Rochester. A primeira foi a primeira mulher negra eleita pelo estado de Maryland, depois de ter derrotado o antigo governador Larry Hogan. A segunda é não só a primeira mulher escolhida para representar Delaware no Senado, como é também a primeira pessoa negra a entrar nele em nome daquele estado norte-americano.

A eleição das duas candidatas em simultâneo, ambas filiadas ao Partido Democrata, ganha ainda mais significado porque o Senado tem sido composto maioritariamente por homens brancos. Até agora, só três mulheres negras tinham conquistado um cargo na câmara alta do Congresso dos Estados Unidos: Carol Moseley Braun, Kamala Harris e Laphonza Butler, todas democratas. Nenhuma partilhou o mandato no Senado com outra mulher negra: Carol Moseley Braun, que serviu pelo estado do Illinois entre 1993 e 1999, foi mesmo a primeira afro-americana a ser eleita para o cargo, 123 anos depois de Hiram Revels se ter tornado a primeira pessoa negra no Senado.

Lisa Blunt Rochester, que abandona o cargo que manteve nos últimos dois mandatos na Câmara dos Representante, partilhou uma fotografia nas redes sociais em que surge sorridente junto ao púlpito da sua campanha: "Do fundo do meu coração, Delaware, obrigada", escreveu. Angela Alsobrooks também partilhou uma série de fotografias e agradeceu a cada um dos habitantes de Maryland: "Servir este estado, o meu lar, é a honra de uma vida", tweetou a nova senadora, que até agora era executiva do condado de Prince George: "Do fundo do meu coração, obrigada."

É a segunda vez que Lisa Blunt Rochester abre espaço à representatividade feminina e negra no Congresso: ainda antes de derrotar o republicano Eric Hansen nas eleições desta terça-feira, 5 de Novembro, a nova senadora já tinha sido, nas eleições de 2016, a primeira mulher e a primeira pessoa afro-americana a entrar na Câmara dos Representantes pelo estado de Delaware. Agora, o cargo que deixou vago na Câmara dos Representantes será ocupado por Sarah McBride, a primeira mulher transgénero a trabalhar na câmara baixa do Congresso.

Uma semana antes das eleições, o Presidente norte-americano Joe Biden, que passará a pasta a Donald Trump na liderança da Casa Branca, expressou o seu apoio a Lisa Blunt Rochester num vídeo publicado nas redes sociais: "Todos sabem o quanto este Estado significa para mim. É a minha casa. Não há ninguém melhor para nos representar em Washington D.C. e no Senado dos Estados Unidos", comentou. Segundo a ABC News, Joe Biden já telefonou tanto a ​Lisa Blunt Rochester como a ​Angela Alsobrooks para as felicitar pela vitória nas eleições.