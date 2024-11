Governo de Netanyahu festeja “vitória” de Trump como sua. Vai arrepender-se?

Israel conta com o republicano para “derrotar o eixo do mal liderado pelo Irão” e Trump “será mais generoso” com os israelitas. Na região, resultado também é visto como vitória dos sauditas.

Se a análise se fizer a partir do primeiro mandato de Donald Trump, está justificado o tom celebratório com que os membros do Governo de direita radical de Israel reagiram​ à eleição do republicano que Benjamin Netanyahu descreveu em tempos como “o melhor amigo que Israel já teve na Casa Branca”. “Simmm, Deus abençoe Trump”, regozijou-se o ministro da Segurança Nacional, o dirigente de extrema-direita Itamar Ben-Gvir. “Deus abençoe Israel, Deus abençoe a América”, declarou o também extremista Bezalel Smotrich, ministro das Finanças.