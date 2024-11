Como funciona o sistema eleitoral dos EUA?

As eleições nos Estados Unidos da América já começaram e, até este domingo, já tinham votado por correspondência mais de 75 milhões de pessoas. Mas será esta terça-feira, 5 de Novembro, que a maioria dos eleitores norte-americanos decide, estado a estado, quem vai liderar o país a partir de Janeiro de 2025. A escolha do novo Presidente dos EUA não é directa e será feita pela contagem de votos no Colégio Eleitoral.

O que é o Colégio Eleitoral?

Ao contrário dos sistemas eleitorais nos países europeus, por exemplo, onde um cidadão equivale a um voto, nos EUA os cidadãos votam num grupo de delegados - os eleitores - por Estado. Os círculos eleitos constituem o Colégio Eleitoral, cujo poder é o de eleger formalmente um dos candidatos à Casa Branca.

Estabelecido na Constituição pelos “pais fundadores” dos EUA, o Colégio Eleitoral foi o sistema acordado de modo a garantir um equilíbrio entre estados e de evitar que as eleições ficassem nas mãos das regiões mais populosas. Contudo, esta fórmula é alvo de críticas, principalmente por existir a possibilidade de um candidato vencer mesmo sem contar com a maioria do sufrágio civil. Que foi o caso em 2016, quando Hillary Clinton, mesmo com quase mais de três milhões de votos populares, perdeu para Donald Trump no Colégio Eleitoral (207 delegados votaram em Clinton e 304 votaram Trump).

Quantos delegados fazem parte do Colégio Eleitoral?

O número de votos eleitorais é proporcional ao tamanho da população de cada estado e à sua representação na Câmara dos Representantes, mais dois senadores por cada estado. São propostos pelos partidos democrata e republicano e os seus nomes não incorporam os boletins de votos. Em alternativa, aparece o modelo “eleitores para”, seguido do nome dos candidatos à presidência.

Existem, então, estados com mais representantes que outros. A Califórnia, que é estado mais populoso do país, detém 55 eleitores (53 deputados + dois senadores) e Vermont possui apenas três (um deputado + dois senadores).

O que é necessário para vencer

Para ganhar as presidenciais, um candidato necessita de ter, pelo menos, 270 votos. Na sua totalidade, o Colégio Eleitoral é constituído por 538 representantes (435 delegados, 100 senadores e três eleitores do Distrito de Columbia, que não é considerado Estado, mas tem representação de sufrágio). Se nenhum proponente obtiver os 270 votos cabe à Câmara dos Representantes nomear o presidente e ao Senado designar o vice-presidente. Porém, esta possibilidade é rara, tendo apenas ocorrido nas eleições entre Thomas Jefferson e John Quincy Adams, no século XIX.

A importância dos “swing states”

Em detrimento do sistema eleitoral norte-americano, nem todos os estados têm o mesmo valor no momento de fazer campanha. Regiões como a Califórnia (historicamente democrata) e o Texas (tradicionalmente republicano) já asseguram, regularmente, a dominância dos mesmos partidos em todas as eleições. Por sua vez, os denominados “swing states” são zonas de maior esforço por parte dos candidatos, já que o resultado pode facilmente alternar a cada eleição presidencial. Na actual corrida à Casa Branca, é importante a Kamala Harris e Donald Trump conquistar: Pensilvânia, Georgia, Michigan, Nevada, Wisconsin, Carolina do Norte e Arizona.

