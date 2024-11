Trump já tem um dos estados decisivos, campanha de Harris ainda acredita na vitória

Numa altura em que ainda não se conhecem os resultados de seis dos sete estados decisivos destas eleições presidenciais norte-americanas, a vitória de Donald Trump na Carolina do Norte e a vantagem que tem, neste momento, na Georgia, outro dos estado importantes para o triunfo no Colégio Eleitoral, são factores que animam os republicanos esta madrugada.

Também na Pensilvânia, onde ainda falta fechar a contagem de votos de importantes áreas urbanas onde os democratas têm por hábito bons resultados, como Filadélfia e Pittsburgh, a vantagem segue por agora do lado dos republicanos.

Cerca das 00h de quarta-feira (hora da Costa Leste norte-americana, 05h em Portugal continental), avolumam-se os sinais de que a candidata democrata Kamala Harris está aquém dos resultados registados por Joe Biden em 2020. Não só entre a classe média branca, como entre o eleitorado latino, como indicaram ao longo das últimas horas sondagens de estações televisivas como a CNN e a NBC News. E também não se confirma a tese de um "voto silencioso" do eleitorado feminino, de protesto contra as restrições ao aborto, que os democratas esperavam.

Este ano, e ao contrário da eleição de 2020, condicionada pela pandemia, também não se espera um grande acréscimo de números para os democratas por via do voto por correspondência que possa inverter o quadro que a esta hora se desenha.

Trump está ainda a registar resultados mais confortáveis onde já era tradicionalmente forte, como o caso do Ohio.

Campanha democrata ainda acredita na vitória: "Sentimo-nos bem"

Contudo, e apesar do cenário desfavorável, a campanha democrata ainda acredita que há um caminho para a vitória.

Num email enviado a todos os colaboradores por volta das 23h da Costa Leste (04h em Portugal continental), a direcção da campanha de Harris diz ainda estar confiante num bom resultado na chamada "muralha azul" - os estados do Wisconsin, Michigan e Pensilvânia, cuja conquista bastaria para alcançar a Casa Branca.

"Numa altura em que ainda continuamos a ver dados a chegar dos estados do Sun Belt [Nevada, Arizona, Georgia e Carolina do Norte], sempre soubemos o tempo todo que o nosso caminho mais claro para os 270 votos eleitorais está nos estados da muralha azul. E sentimo-nos bem com o que estamos a ver", lê-se no email, citado pela imprensa norte-americana.

A campanha centra as suas esperanças sobretudo em Filadélfia (Pensilvânia), em Detroit (Michigan) e nos condados de Dane e Milwaukee (Wisconsin), sublinhando que os respectivos resultados finais poderão não ser conhecidos até à madrugada de quarta-feira (manhã/meio-dia em Portugal continental).