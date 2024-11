Chanceler alemão demite ministro das Finanças e abre caminho a eleições antecipadas

O chanceler alemão Olaf Scholz demitiu esta quarta-feira o ministro das Finanças, Christian Lindner, líder do FDP, o partido liberal que integra a coligação que forma o Governo, e anunciou que irá convocar para 15 de Janeiro uma moção de confiança que poderá abrir caminho à marcação de eleições federais antecipadas em Março.

Scholz disse, numa conferência de imprensa, que pediu a demissão de Lindner por este servir o seu próprio partido e não o bem comum, uma decisão que coloca em causa a coligação tripartida que governa o país desde Dezembro de 2021.

“Qualquer pessoa que integre um governo deve actuar de forma responsável e fiável, não pode fugir quando as coisas se tornam difíceis”, disse o chanceler aos jornalistas. “Têm de estar dispostos a fazer compromissos no interesse de todos os cidadãos”.

Lindner, que também é líder do FDP, rejeitou quaisquer aumentos de impostos ou alterações aos limites rigorosos que a Alemanha impôs a si própria para o endividamento. Os sociais-democratas de Scholz e os Verdes, que também fazem parte da coligação, defendem a aposta no investimento do estado e rejeitam as propostas dos liberais de cortar nos programas sociais.

“Mas esse não é precisamente o foco de Christian Lindner neste momento, ele está concentrado na sua própria clientela”, acusou Scholz durante a conferência de imprensa.