A grande dissensão da América que abala o mundo

1. Nesta altura, ainda não são conhecidos os resultados finais das eleições americanas. Mas os resultados provisórios projectam uma clara vitória de Donald Trump na eleição presidencial e uma vitória do Partido Republicano no Senado. É uma radical mudança de poder numa América profundamente dividida. Nos próximos anos, nada indica que vamos assistir a um virar de página para um país mais consensual. Pelo contrário, as instituições da república vão continuar sob forte contestação e suspeição, conforme as lutas políticas de momento e os protagonistas ocuparem o poder ou estiverem na oposição. Na luta política dos últimos anos nada escapou à fúria contestatária: a Constituição, o Supremo Tribunal federal, os procuradores encarregados da investigação de crimes e da acusação, as eleições presidenciais (em rigor, da escolha dos eleitores que cada estado da federação indica para o colégio eleitoral que vai eleger o Presidente), a actuação do Congresso e de outros órgãos políticos federais, os media e a confiabilidade das suas informações. A imagem que emerge é clara: uma grande dissensão está instalada, seja quem for o Presidente.

