Igualdade de género, violência doméstica e discriminação. O que pensam professores e alunos?

No episódio de estreia de Ponto de Luz, um podcast independente da rede Público, a conversa guiada por Catarina Furtado é sobre igualdade de género, violência doméstica e discriminação.

No episódio de estreia de Ponto de Luz​, Catarina Furtado recebe Íris Pereira, 17 anos, aluna na Escola Secundária de Ermesinde e Marília Carrilho, professora de Filosofia na Escola Secundária de Ponte de Sor e formadora de professores na área da Cidadania e Desenvolvimento, para falarem sobre igualdade de género, violência doméstica e discriminação.​ Nas escolas, o que pensam e o que sentem professores e alunos?

O podcast Ponto de Luz, de Catarina Furtado, junta adolescentes e professoras e professores de todo o país, que não se conhecem, para falar sobre Cidadania e Direitos Humanos, ao mesmo tempo que se expõe o papel da escola actual e da educação formal na construção de cidadãos completos.

O objectivo é deixar um “rasto” de esperança, dando o microfone a uma geração que se encontra na adolescência e que nunca tem a oportunidade de ser ouvida publicamente.

Ponto de Luz é um podcast independente da rede Público. Está disponível às quintas-feiras, em todas as aplicações para escuta de podcasts — como a Apple Podcasts ou o Spotify —​ e no site do PÚBLICO.