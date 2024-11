“Está na hora” do regresso do Natal e Mariah Carey já se manifestou nas redes sociais

A rainha das canções natalícias despede-se em novo vídeo do Dia das Bruxas e marca o início da nova época festiva, como um calendário — elemento que se vê nas imagens do vídeo agora lançado.

Mais um ano, mais um regresso de Mariah Carey. Este ano, com a época natalícia a aproximar-se, até o motor de busca Google se preparou para o "descongelar" do clássico All I want for Christmas is you, um dos temas de Natal mais ouvidos em todo o mundo, inserido no álbum Merry Christmas, que celebra três décadas este ano.

A cantora norte-americana arranja sempre forma de relançar de forma criativa e de recuperar o número 1 da tabela norte-americana e este ano não foi excepção. Nas redes sociais, no primeiro dia de Novembro, publicou um vídeo, em que surge a preto e branco com o seu disfarce de Halloween — inspirado nos filmes da Família Addams e o que parece ser ao estilo da personagem Morticia Addams — a dançar com uma figura masculina num castelo assombrado. A meio, abre-se um armário de onde sai um relógio e um calendário que assinalam — é hora de nos despedirmos do Dia das Bruxas e trocar de indumentária, para o Natal. Entretanto, a artista entra em cena num trenó, com o seu traje natalício, ao mesmo tempo que o homem se transforma num boneco de neve e o icónico tema que a celebrizou começa a tocar.

É verdade — o Google também se juntou à tradição — e voltou a integrar o espírito natalício na sua barra de pesquisas. E, a maneira de descobrir a surpresa é fácil: tudo o que se tem de fazer é escrever "Mariah Carey" na barra de pesquisa, estando esta funcionalidade disponível no computador e no telemóvel. Assim que clicado enter, flocos de neve começarão a cair em cascata no ecrã. Se a animação não aparecer logo, basta puxar a página para baixo e procurar um botão azul com um ícone de floco de neve.

Segundo estimado pela Billboard, em Dezembro de 2023, os números das reproduções e downloads da música, juntos, geraram no ano anterior um total de 1,8 milhões de dólares (cerca de 1,7 milhões de euros) nos Estados Unidos para Mariah Carey e para a Sony Music.

No ano passado, a cantora de 55 anos publicou um vídeo em que se mostrava a ser descongelada (no sentido literal da palavra) por figuras alusivas ao Halloween, despedindo-se assim desta festividade e passando à próxima — o Natal. A digressão de Mariah Carey arranca nesta quarta-feira, 6 de Novembro, e intitula-se Christmas Time, para celebrar o Natal em diversos pontos dos Estados Unidos.

Foto A funcionalidade pode ser utilizada através do computador e do telemóvel DR