Catarina Furtado “dá microfone” a adolescentes e professores num novo podcast

Catarina Furtado decidiu sentar adolescentes e professores na mesma sala para falar sobre educação, cidadania, racismo, política ou igualdade de género, entre outros temas. O resultado está no novo podcast Ponto de Luz, em que a apresentadora e embaixadora da Boa Vontade para o Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA) é a anfitriã, todas as quintas-feiras, ao longo de seis semanas. “Tenho a convicção de que é sobretudo na escola que nos formamos enquanto cidadãos, que partilhamos esta humanidade”, defende em conversa com o PÚBLICO, não escondendo que o objectivo é que o trabalho se faça ouvir no Ministério da Educação.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt