Biden vai ser bisavô: neta do Presidente anunciou gravidez em dia de eleições

O ainda Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai ser bisavô. A neta mais velha do residente da Casa Branca, Naomi Biden, recorreu às histórias do Instagram para anunciar a gravidez, exibindo-se numa fotografia em que se nota a barriga e com um autocolante ao peito a dizer “Eu votei”. Na legenda, Naomi é mais clara, ao usar o plural: “Votámos”.

Foto Imagem partilhada por Naomi Biden nas histórias do Instagram DR

A boa-nova surge num dia negro para Joe Biden, numa altura em que a derrota do Partido Democrata já se encontra confirmada: com ainda alguns estados por apurar, Donald Trump tem já mais dos 270 grandes eleitores necessários para se eleger.

Naomi casou-se com Peter Neal, a 19 de Novembro de 2022, com a cerimónia a realizar-se na Casa Branca. E deu que falar, com a neta de Biden a revelar-se um exemplo de bom gosto, quer pela escolha do seu vestido de noiva, assinado por Ralph Lauren e com uma renda de gola alta, quer pela recepção que se tornou inspiração para muitas noivas norte-americanas.

A advogada é filha de Hunter Biden e da ex-mulher Kathleen Buhle. Hunter, de 54 anos, tem sido notícia pelas piores razões: foi condenado por crimes de porte de arma, depois de ter mentido sobre o seu consumo de drogas quando preencheu um formulário para comprar uma arma em Outubro de 2018.

Ao contrário do pai, que acabou por manchar a Administração de Joe Biden, Naomi foi um dos familiares mais activos na campanha de reeleição do avô, até este ter cedido o seu lugar a Kamala Harris. E, quando Joe Biden anunciou o afastamento, a neta não se poupou a elogios: “Hoje, só me sinto orgulhosa do meu avô, o nosso Presidente Joe Biden, que serviu o nosso país com toda a sua alma e com uma distinção inigualável”, escreveu no X, em Junho. “O nosso mundo está melhor hoje, em muitos aspectos, graças a ele.”