Nissan e Mitsubishi unem-se em prol de condução autónoma de nível 4

A Nissan Motor Co. e a Mitsubishi Corp. decidiram criar uma empresa comum até ao final do ano fiscal de 2024 para fornecer serviços que envolvam carros autónomos e veículos eléctricos. As duas empresas pretendem fornecer um serviço de transporte de passageiros utilizando a tecnologia de condução autónoma de nível 4 — em que o veículo, em determinadas condições, não requer a participação de um humano na condução — e baterias de veículos eléctricos para armazenamento de energia em casa, entre outros serviços.

No que diz respeito à condução autónoma, a Nissan está actualmente a desenvolver os veículos, enquanto a Mitsubishi está a trabalhar no sentido de comercializar um sistema que utiliza inteligência artificial capaz de descobrir as melhores rotas. Com base nos resultados dos desenvolvimentos, a empresa comum irá operar táxis não tripulados e outros serviços, de acordo com os regulamentos do Governo nipónico.

Os serviços serão introduzidos primeiro em Yokohama, na província de Kanagawa, e em Namie, na província de Fukushima. Em termos de baterias de veículos eléctricos, as duas empresas estão a estudar um serviço que ligaria os automóveis às casas e às redes.

A Nissan planeia aumentar os valores de vendas das empresas relacionadas com a condução autónoma e os veículos eléctricos para 2,5 mil milhões de ienes (15 milhões de euros) até ao ano fiscal de 2030, mas o fabricante de automóveis teve dificuldades em conceptualizar empresas que utilizassem os próprios veículos. Já a Mitsubishi está a acelerar os seus movimentos para investir em start-ups e outras empresas que desenvolvem software para a condução autónoma, antecipando a futura expansão do mercado, tendo como pano de fundo o declínio da taxa de natalidade, o envelhecimento da população e a escassez de mão-de-obra. A empresa está também a trabalhar com os principais fabricantes de automóveis no domínio das baterias para veículos eléctricos.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post