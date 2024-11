Leiria: neste festival comem-se duas toneladas de chícharos

É já o Festival Cultural e Gastronómico do Chícharo da Serra a atingir a maioridade: a 18.ª edição decorre de 14 a 18 de Novembro em Santa Catarina da Serra, no concelho de Leiria, e tem não só, claro, toneladas de chícharos com tudo como programa para toda a família.

Antes de mais, para quem não é amigo do saboroso Lathyrus sativus, eis uma apresentação: o chícharo é uma "leguminosa anual, prostrada ou trepadora, da subfamília das papilionadas, tribo das vicias que se distingue das suas congéneres por caules estreitamente alados; folhas tipicamente com dois folíolos de 3 a 9cm", resume a organização do festival. Nota importante: "O chícharo foi sempre sinónimo de pobreza e rudeza, considerado a 'carne dos pobres'. Teve um papel importante na alimentação nomeadamente nos anos 30 e 40, sobretudo no Sul do país e Beiras, no qual as populações pobres baseavam as suas refeições". Já a "classe rica alimentava com estas leguminosas os animais bovinos e caprinos".

Rico em lípidos, hidratos de carbono, fósforo e potássio, é agora habitual acompanhar carne e peixe. "Em Santa Catarina da Serra, como em toda a região situada no maciço calcário da Serra de Aire, tradicionalmente o chícharo era confeccionado com pão de milho a servir de base, bem oleado com azeite da região, acompanhado de bacalhau assado e cebola crua. Hoje, generalizado que é o seu consumo, aparece acompanhado também de morcela assada, entrecosto e fêveras".

E agora é altura ideal para dar um salto a Santa Catarina e provar tudo o que se pode fazer com esta leguminosa, como o feijão ou o grão, que pode parecer um tremoço mas que é muito mais que isso. Para ajudar, é conhecido como feijão-frade noutros pontos do país.

Foto É como manda a tradição CM LEiria

No Festival Cultural e Gastronómico do Chícharo da Serra, garante a organização, "em média, cerca de duas toneladas de chícharos e duas toneladas e meia de bacalhau são confeccionadas à maneira tradicional da região pelas associações locais". Não em vão, esperam-se cerca de 25 mil visitantes.

No programa: cozinha ao vivo, actividades para crianças, animação musical, o 7.º Trail do Chícharo da Serra (com caminhada), um torneio de padel, uma concentração de automóveis antigos e mostra de artesanato (num pavilhão com 30 expositores).

Há tenda dedicada à gastronomia, com destaque para o tradicional Chícharos com Bacalhau regado com azeite, mas além dos pratos regionais, há modernices: "a lasanha vegetariana, a tarte de chícharo ou os pastéis de chícharo com bacalhau". Outras estrelas: "chícharo com javali, coelho, lebre", "doces de chícharo e iguarias tradicionais".

Assim que cai o sol dão-se as “Noites do Chícharo“: T-Rex, Profjam, Pete tha Zouk, Pharol, Funkoff, Strangers, Quim dos Apitos, Elsa Gomes, entre outros, fazem a festa (com bilhete pago), além de "grupos populares e organistas".

A organização é da ForSerra - Associação Desenvolvimento e Gestão Património de Santa Catarina da Serra, com o apoio de várias entidades. Mais informações (e bilhetes para as Noites) no site oficial.