Ar premium? Há latas com “ar fresco” da Itália à venda. Lake Como Air custa 9,90 euros

É preciso ter lata, no caso uma lata de ar. Empresa pôs à venda “Lake Como Air”, “100% autêntico” e “made in Italy”. As latas contém uma “fórmula secreta”, sendo que a fórmula maior é a do marketing.

A notícia anda pelos ares do mundo, o que até é tão natural quanto a necessidade de respirarmos. E, naturalmente, até há quem tenha momentos de génio, como o redactor do americano New York Post, que lhe chamou o "perfeito souven-air". Trata-se de um "inovador" produto, embora a ideia nada tenha de inédito, muito pelo contrário. É até um produto com ingredientes extraordinários: do N2 em grande quantidade, ao O2 em quantidade reduzida, aos mais ínfimos Ar, C02, CH4 ou He, entre outros - é dizer, nitrogénio, oxigénio, árgon, dióxido de carbono, metano, hélio. Sim, é ar. Mas com um destacado ingrediente especial, embora represente apenas "0,0000001%" do aéreo composto: "Fórmula Secreta do Lago de Como", lê-se no anúncio do produto. É "Lake Como Air - ar fresco dentro de uma lata". Só 9,90 euros.

Na apresentação, destaca-se que é "produzido no Lago de Como", "made in Italy", e "cada lata contém 400ml de ar puro do lago mais bonito do mundo". É um "perfeito e luxuoso souvenir", é "100% ar autêntico".

"Leve consigo um pedaço do Lago de Como, uma recordação luxuosa, perfeita para quem deseja redescobrir a paz e a elegância deste recanto paradisíaco, selada numa lata". "Abra-a sempre que precisar de um momento de evasão, de tranquilidade ou simplesmente de beleza". Cuidado com a abertura fácil, que o produto vai-se todo e contamina-se...

“Pensámos em capturar o ar do lago numa lata, que pode depois ser levada para qualquer parte do mundo”, disse Daniele Abagnale, da agência ao diário italiano La Repubblica. "A lata, depois de aberta, pode até servir para guardar canetas, como vaso, e é totalmente reciclável", sublinha-se. "Queríamos criar uma recordação que as pessoas pudessem facilmente levar para casa nas suas malas”, afirmou Abagnale, por seu lado, ao britânico The Times. "Queríamos algo original, divertido, até provocativo", confessou à CNN.

Foto dr

“Não é um produto, é uma memória tangível que se leva no coração”, afiança, o que já é dizer muito sobre uma lata cheia de ar, apesar do design simpático.

Local maior de atracção turística, o Lago de Como nem precisava de mais publicidade, até porque é ponto de peregrinação (de mais de 5,5 milhões de turistas) e de casas de muitas estrelas mundiais, residentes George e Amal Clooney incluídos, os Versace​ e nem José Mourinho lá faltou. Mas, ainda assim, a agência de comunicação ItalyComunica, especializada em turismos, decidiu criar o produto, depois de também vender posters com um ar vintage do local.

Foto O Lago de Como, meca turística REUTERS/Claudia Greco

"Nem toda a gente aprecia a ideia", diz por seu lado o presidente da câmara. "Mas como presidente de uma das mais belas cidades de Itália, se alguém quer levar um pouco de ar para a sua casa, não há problema, já que também levam memórias bonitas da região", remata Alessandro Rapinese.

Tendo em conta o mundo em que vivemos, o mais estranho de todo este produto, à primeira vista - até porque já houve outros ares do mundo engarrafados à venda, ar "abençoado" de Fátima incluído -, é que não se pode comprar na Internet: "O Lake Como Air não está à venda online, apenas pode ser encontrado em lojas locais, isto porque com este produto queremos promover visitas à zona do Lago de Como". Está desvendada a operação de marketing que o produto pretende cumprir. Claro que não está à venda online... ainda (embora tenha site). Tornando-se um produto entre o ícone, a piada e o golpe publicitário, é dar-lhe um tempo curto até aparecer nos olx desta vida.

Ainda assim, fica no ar mais um slogan deste produto radicalmente local: "Só quem visita o Lago de Como é que pode comprar a nossa recordação. As memórias não se compram, vivem-se". Aliás, poderíamos acrescentar, até se respiram.