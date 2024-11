Wall Street em alta e bolsas na Europa em baixa no primeiro dia do resto da era Trump

Quando a vitória de Donald Trump já era um dado adquirido, os mercados financeiros tiveram um impulso inicial que chegou às principais bolsas europeias, mas ao fim de algumas horas a trajectória de ganhos nos centros financeiros do Velho Continente desvaneceu-se e o dia acabou com os títulos em queda nas bolsas. Só em Wall Street se manteve o optimismo.

Ao mesmo tempo, o dólar norte-americano valorizou-se, enquanto o euro seguiu em sentido oposto.

No dia da assimilação dos resultados eleitorais que carimbam o regresso do ex-Presidente republicano à Casa Branca a partir de Janeiro de 2025, as principais bolsas da Europa acabaram por encerrar em queda, ainda que a manhã tenha sido de ganhos.

Em Frankfurt, o Dax alemão começou o dia a crescer mais de 1%, tendo invertido depois para terreno negativo e terminado a sessão a recuar 1,1% em relação ao dia anterior. O movimento repetiu-se noutras praças.

Em Paris, o índice CAC 40, que também chegou a subir cerca de 1% durante a manhã, acabou com uma baixa de 0,7%.

O londrino FTSE 100 seguiu a mesma tendência, terminando a cair uns ligeiros 0,07%.

Em Bruxelas, o Bel 20 fechou o dia com uma quebra de 0,48%.

Já Madrid e Lisboa registaram perdas logo durante a manhã. E, na hora de encerramento, o Ibex 35 recuou 2,9%; e o lisboeta PSI-20 caiu 3,27%.

Quando as acções europeias já davam sinais de perda, os principais índices de Wall Street abriram em sentido contrário, em alta, registando valores recorde.

O Nasdaq (do sector tecnológico) subia mais de 2% nas primeiras horas; o índice industrial Dow Jones crescia 3%; o S&P 500, que agrega as 500 maiores acções do mercado, avançava 1,9%; o NYSE Composite valorizava-se em 1,4%; e o Russel 2000, de empresas de pequena capitalização, progredia mais de 4%.

Se em relação ao mercado europeu, os analistas alertam para o impacto que a política proteccionista de Trump poderá ter na Europa, em Wall Street o sentimento dos investidores com o regresso do republicano a Washington p​arece ser de regozijo perante a possibilidade de as empresas beneficiarem de uma descida dos impostos e de maior desregulamentação. E os primeiros sinais foram de contentamento.

A agência Reuters nota, no entanto, que o aumento dos direitos alfandegários, uma das preocupações do lado europeu, também coloca “desafios” aos Estados Unidos, pelo efeito que terá no défice público e na trajectória da inflação na maior economia norte-americana.

Para as empresas europeias, o regresso de Trump, agora confirmado, significa “uma incerteza considerável em termos de política comercial e geopolítica, com implicações negativas para o crescimento no continente”, afirmou Holger Schmieding, economista-chefe do Berenberg, citado pela Reuters.

Já para as empresas norte-americanas, o cenário de o Governo de Trump aumentar os estímulos económicos e reduzir restrições e regulamentações sobre determinadas indústrias poderá levar a uma “forte recuperação do mercado” já em 2014, “até ao final do ano”, admitiu à mesma agência Sam Stovall, responsável da área de investimentos da empresa de análise CFRA Research.

Como sinal de entusiasmo, a cotação do dólar crescia durante a tarde de quarta-feira 1,7%, passando a valer 0,9312 euros. O movimento de ganhos aconteceu logo nas primeiras horas da manhã em que se confirmava a vitória dos republicanos. Já o euro caiu na mesma proporção em relação à divisa norte-americana, ficando a valer 1,0739 dólares (a meio da tarde em Portugal Continental).

O Wall Street Journal escreve que a trajectória dos títulos e das obrigações do Tesouro norte-americano registou subidas, com os investidores a apostarem em transacções que poderão compensar nos próximos anos nasequência das políticas pensadas pelos republicanos. Um dos activos em alta é a bitcoin, que atingiu valores recorde, tendo chegado a superar os 75 mil dólares, numa variação da ordem dos 7%.