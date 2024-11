Via Verde vai aumentar os preços dos serviços em 2025

A Via Verde vai aumentar os preços em 2025, passando as mensalidades das modalidades “mobilidade” e “mobilidade leve” de 1,14 euros e 1,43 euros, respectivamente, para 1,25 euros e 1,59 euros, segundo a nova tabela disponível ‘online’.

De acordo com o novo preçário disponibilizado no site da Via Verde, a modalidade de subscrição “autoestrada” passa de um valor mensal de 0,52 euros para 0,53 euros.

Estes valores pressupõem um desconto promocional que implica a adesão ao extracto electrónico, sendo mais elevados caso o cliente prefira receber o extracto em papel.

A Via Verde é um sistema de cobrança electrónica de portagens e outros serviços adicionais, através do aluguer ou compra de um identificador que é colocado no vidro da viatura.

Destinada aos “clientes frequentes que querem utilizar vários serviços” disponibilizados pela Via Verde – auto-estradas, estacionamento, carregamentos eléctricos, abastecimento, drive-thru e ferries – a modalidade de subscrição “mobilidade” verá o respectivo preço mensal (com extracto digital) aumentar de 1,14 euros para 1,25 euros. Caso o cliente opte pelo pagamento anual, o valor passa de 13,35 euros para 14,49 euros.

Já no caso da modalidade “Mobilidade Leve”, dirigida aos “clientes ocasionais que querem utilizar vários serviços”, só pagando nos meses em que os utilizam, o preço mensal (com extracto digital) passará de 1,43 euros para 1,59 euros.

Quanto à subscrição “auto-estrada”, para clientes que apenas usam o identificador Via Verde nas auto-estradas, passa de um valor mensal (com extracto digital) de 0,52 euros para 0,53 euros e de uma anuidade de 6,12 euros para 6,25 euros.

Caso o cliente prefira receber extractos em papel, a modalidade “mobilidade” aumenta, em 2025, para um valor mensal de 1,75 euros (face aos actuais 1,64 euros) e uma anuidade de 20,49 euros (19,25 euros actualmente).

Já a modalidade “mobilidade leve” sobe de um valor mensal de 1,93 euros para 2,09 euros e a modalidade “auto-estrada” aumenta um cêntimo para 1,03 euros em caso de pagamento mensal e sobe 0,23 cêntimos para 12,25 euros no pagamento anual.

No que se refere à modalidade de compra do identificador, os preços mantêm-se: 45 euros ou 37,5 euros com desconto promocional por adesão ao extracto electrónico.