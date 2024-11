Trump disse “olá, bitcoiners” e a bitcoin respondeu com novos recordes

Esta quarta-feira, a bitcoin tocou nos 75 mil dólares, um novo recorde, que reflecte as expectativas do mercado quanto às políticas que Donald Trump irá seguir no mundo dos criptoactivos.

Está eleito o novo presidente dos Estados Unidos e os mercados financeiros já ensaiaram uma primeira reacção. Com a perspectiva de que uma presidência de Donald Trump trará cortes fiscais e novas políticas de incentivo às empresas, os investidores têm apostado em força em activos como o dólar ou as acções, que seguem a negociar em alta no rescaldo das eleições presidenciais norte-americanas. Mas os ganhos não são iguais para todos e há um activo que beneficia ainda mais dos resultados conhecidos esta manhã: no mercado dos criptoactivos, a bitcoin tocou nos 75 mil dólares e bateu um novo recorde.