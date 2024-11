Euro em queda e dólar em alta com a vitória de Donald Trump

Nos mercados europeus, as principais bolsas estão a crescer no arranque da sessão desta terça-feira. Bitcoin está em máximos históricos.

A cotação do euro está em queda e a trajectória do dólar em alta depois de conhecidos os resultados provisórios que apontam para uma vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais norte-americanas contra a democrata Kamala Harris.

Ao início da manhã na Europa, o valor da moeda única está a recuar 1,4% (pouco antes das 9h em Lisboa), para o equivalente a 1,0774 dólares norte-americanos. Em sentido oposto, a cotação do dólar em relação ao euro sobe 1,5%, para 0,9286 euros, registando, segundo a Reuters, o maior aumento diário desde o início de 2023.

Nas bolsas europeias, o arranque da manhã está a ser positivo para os principais mercados. O Dax alemão, de Frankfurt, está a crescer 1,42%. Na mesma linha, o CAC 40, de Partis, avança 1,41%. Em Londres, o FTSE 100 segue a mesma tendência, com um ganho de 1,43%. Milão também está em alta, com o FTSE MIB a avançar 1,15%. Já em Madrid e Lisboa a trajectória é a oposta. O Ibex 35 está em queda, a recuar 0,64%, e em Lisboa o PSI-20 baixa 1,32%.

Nos mercados asiáticos, o índice Nikkei subiu mais de 2,5%, enquanto o índice mais alargado do MSCI de acções da Ásia-Pacífico fora do Japão recuou 0,9%, diz a Reuters.

Uma das preocupações dos investidores europeus com o regresso do ex-Presidente republicano à Casa Branca decorre da incerteza sobre o que acontecerá com a política proteccionista de Trump, pelo impacto que um eventual agravamento das tarifas alfandegárias atinja a economia europeia, onde, perante o abrandamento, o Banco Central Europeu (BCE) se foca neste momento em garantir que não se verifica uma recessão.

“Para as empresas europeias, o regresso de Trump à Casa Branca significaria uma incerteza considerável em termos de política comercial e geopolítica, com implicações negativas para o crescimento no continente”, afirmou Holger Schmieding, economista-chefe do Berenberg, citado pela Reuters.

A agência escreve que, de uma forma geral, os analistas de mercados assumem que os planos de Trump para restringir a imigração, reduzir os impostos e impor tarifas alfandegárias, caso seja aprovados, exercerão maior pressão sobre a inflação e os rendimentos das obrigações norte-americanas do que as políticas propostas por Kamala Harris.

No mercado de futuros das acções nos Estados Unidos regista-se uma subida próxima dos 2% e os ganhos com as obrigações do Tesouro dos Estados Unidos atingiram máximos de quatro meses.

O Wall Street Journal escreve que a trajectória dos títulos e das obrigações registou subidas, com os investidores a apostarem em transacções que poderão compensar caso Trump vencesse, como se perspectiva em função da divulgação dos resultados já conhecidos.

Um dos activos em alta é a bitcoin, que está a atingir valores recorde. A criptomoeda chegou a passar para os 75.005,09 dólares, ficando acima de um histórico de Março deste ano, e entretanto passou para os 73.833,1 dólares, o que significa um abrandamento na variação para 7,09%.