Rui Borges quer Vitória focado no play-off da Liga Conferência

O treinador Rui Borges afirmou nesta quarta-feira que o Vitória SC está mais preocupado em garantir o play-off da Liga Conferência de futebol do que em aumentar o recorde "europeu" na recepção aos checos do Mladá Boleslav.

Na antevisão ao duelo da terceira jornada, marcado para quinta-feira, o técnico de 43 anos reconheceu que a marca de oito triunfos seguidos por uma equipa portuguesa em provas da UEFA, fixada na Suécia, ante o Djurgarden (1-2), é "motivo de orgulho", mas vincou que o objectivo principal é atingir os nove pontos, que asseguram, em princípio, um dos primeiros 24 lugares da fase de liga.

"No final dos jogos, é bom sermos reconhecidos e ficarmos ligados à história do nosso futebol. É um motivo de orgulho, mas não é isso que nos tem de motivar para defrontar o adversário. O objectivo é conseguir nove pontos e garantir o play-off. Temos de ser consistentes e ganhar o jogo", frisou, na antevisão ao encontro.

Na antecâmara do 21.º jogo oficial da época, no Estádio D. Afonso Henriques, a partir das 20h, o treinador considerou que é "um bom sinal" os vitorianos terem de lidar com "excesso de jogos", pelo facto de estarem "inseridos nas decisões", e avisou que os seus jogadores têm de estar concentrados diante de um adversário "pragmático", que vai procurar o contra-ataque.

"Vamos ter um jogo dentro do que tivemos até agora na Liga Conferência, com uma equipa forte nos duelos, bem constituída fisicamente, que vem de duas vitórias moralizadoras [a nível interno]. Acredito que vá dar o máximo defensivamente, a jogar num bloco médio-baixo. Temos de estar atentos, vivos e rigorosos para vencer", disse.

O "timoneiro" do quinto classificado da fase de Çiga realçou ainda que o Mladá Boleslav, 31.º da tabela, "quer responder" aos desaires das duas primeiras jornadas, pelo que o Vitória SC deve apresentar-se ainda "mais focado" para contrariar o oponente.

Ao "leme" de uma equipa que soma 16 golos em 12 partidas para as competições internas e 22 em oito desafios "europeus", Rui Borges considerou que o Vitória SC tem sido mais "feliz a finalizar" na Liga Conferência do que num campeonato luso "cada vez mais competitivo" e enalteceu a capacidade dos seus jogadores para lidarem com "o cansaço físico e mental".