Lesão de Bah expõe fragilidade do Benfica na visita a Munique

É um problema antigo, que continua sem resolução no Estádio da Luz. Pela nona vez desde que chegou ao Benfica, Alexander Bah irá ficar de fora das opções dos “encarnados” por problemas físicos e, sem um substituto à altura, a solução das “águias” esta noite (20h, SPTV5), em Munique, deverá passar por nova adaptação: a colocação de Tomás Araújo na direita de defesa. Na quarta ronda da Liga dos Campeões, o Benfica terá pela frente na Allianz Arena um Bayern pressionado por duas derrotas em três jornadas e, no reencontro com as “águias”, João Palhinha reconheceu que o jogo será “uma final” para os bávaros.

A substituição ao intervalo, no passado sábado, no Estádio do Algarve, frente ao Farense, não fazia augurar nada de positivo e, ontem, pouco antes do Benfica viajar para Munique, o anúncio da lista dos 22 nomes convocados por Bruno Lage para a difícil deslocação à Baviera confirmou que Alexander Bah é, novamente, uma carta fora do baralho para os “encarnados”.

Os problemas físicos para o dinamarquês têm sido recorrentes e, desde que a 7 de Junho de 2022 foi anunciado que Bah tinha assinado um contrato de cinco anos com as “águias”, esta é a nona vez que o lateral está indisponível por problemas físicos. No total, contanto já com o jogo desta quarta-feira em Munique, o defesa de 26 anos já perdeu 32 jogos por lesão.

As recorrentes ausências de Bah ganham uma importância redobrada devido à dificuldade do Benfica em encontrar uma alternativa que garanta a mesma qualidade. Depois de na época passada Roger Schmidt e Rui Costa considerarem que Morato e Frederik Aursnes podia ser a solução, o que se revelou um fiasco, esta temporada os responsáveis benfiquistas viram em Issa Kaboré capacidade para ser uma alternativa viável a Bah, mas bastaram 53 minutos em Belgrado, quando o internacional pelo Burkina Faso entrou para o lugar do dinamarquês, para que Kaboré revelasse demasiadas limitações.

Assim, com Kaboré a passar para terceira ou quarta opção, Lage tem sido forçado a seguir a estratégia que Schmidt privilegiou enquanto esteve na Luz: fazer uma adaptação na lateral direita. O “plano B” nas ausências de Bah tem alternado entre Tomás Araújo e Aursnes – foi o norueguês que ocupou o lugar na segunda parte frente ao Farense -, mas, contra o Bayern, onde o Benfica deverá passar a maior parte do tempo em acções defensivas, a opção mais provável será manter Aursnes no meio-campo, com Tomás Araújo na direita da defesa e António Silva ao lado de Otamendi na zona central.

Para além de Bah, o Benfica não terá disponível na Allianz Arena Leandro Barreiro, Prestianni e Tiago Gouveia, sendo por isso expectável que Lage não faça grandes alterações em relação ao "onze-tipo" que tem apresentado. A grande dúvida, é se o técnico apostará num ataque com jogador de área (Pavlidis) ou numa solução com mais mobilidade (Amdouni).

Indisponíveis à parte, outro problema com que o Benfica se irá deparar na Alemanha é a obrigatoriedade do Bayern em conquistar os três pontos. Apesar de na Bundesliga a equipa bávara estar num excelente momento - 23 pontos em nove jornadas, com 32 golos marcados e sete sofridos -, na Liga dos Campeões a equipa comandada por Vincent Kompany tem desiludido.

Após começar com uma estrondosa vitória em Munique – 9-2 contra o Dinamo Zagreb -, o Bayern teve duas deslocações, onde saiu derrotado: 1-0 em Birmingham, frente ao Aston Villa; 4-1 na Catalunha, contra o Barcelona. Perante isto, tendo apenas três pontos em nove possíveis e estando num incómodo 23.º lugar na fase regular da Champions, os alemães, segundo João Palhinha, não podem voltar a desperdiçar ponto: “É uma final para nós. É muito importante porque lutamos por esta competição. Jogamos em casa, é um factor bastante positivo. Todos os jogos da Champions League são difíceis, mas vamos dar tudo para conseguirmos a vitória.”

O internacional português reconheceu que, o Benfica “melhorou muito” com a mudança de treinador, mas refere que o Bayern atravessa um “bom momento e quer “mudar o que tem feito na Liga dos Campeões”.