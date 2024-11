Quinta na TV: Paloma, Os Lusíadas e vários mistérios

O dia televisivo faz-se ainda com Look Back, Anatomia de Grey e Citadel: Honey Bunny.

CINEMA

Paloma

TVCine Edition, 23h05

A pernambucana Paloma está satisfeita com a simplicidade da sua vida ao lado de Jenifer, a filha, e de Zé, o namorado. Mas, para se sentir completamente feliz falta-lhe realizar um grande sonho: casar-se pela igreja e ver o seu amor abençoado por Deus. Para isso, Paloma foi juntando dinheiro para o vestido e para a grande boda que idealizou ainda em criança. Mas quando chega o momento de marcar a data da cerimónia religiosa, ela esbarra com o preconceito da Igreja em relação ao facto de ser transgénero. Este drama, uma co-produção entre o Brasil e Portugal, é assinado por Marcelo Gomes e inspira-se num caso real.

Look Back

Prime Video, streaming

Realizado por Kiyotaka Oshiyama, este filme anime é uma adaptação da manga online homónima criada por Tatsuki Fujimoto. Centra-se em Ayumu Fujino, uma jovem artista de manga, e Kyomoto, uma amiga reclusa que também faz manga, com quem desenvolve uma rivalidade e que desenha melhor do que ela.

SÉRIES

Grace

Star Crime, 22h

Estreia. O detective de Brighton Roy Grace (John Simm, de séries como Life on Mars ou Doctor Who) está de volta para a segunda época das suas aventuras a investigar crimes locais, tudo enquanto é atormentado pelos seus próprios fantasmas, nomeadamente o facto de a sua esposa ter desaparecido uns anos antes. Baseada na série de livros de Peter James, é trazida ao pequeno ecrã pela pena de Russell Lewis. Esta temporada, de apenas quatro episódios, foi para o ar pela primeira vez em 2022 e arranca com a história de uma mulher desmembrada, um homicídio que poderá estar ligado a outros casos. A terceira época, de três episódios, estreia-se no fim do mês, no dia 28.

Casos de Susan Ryeland: Moonflower Murders

AXN White, 22h15

Estreia. Lesley Manville, a actriz britânica célebre pela colaboração duradoura com o realizador Mike Leigh, é Susan Ryeland, uma ex-editora transformada em detective amadora que se muda para Creta, na Grécia, e começa a investigar um mistério sobre um um empregado de hotel que desapareceu. Criada por Anthony Horowitz, baseia-se no seu policial homónimo lançado em 2020, o segundo da saga de Susan Ryeland.

Anatomia de Grey

Star Life, 22h20

Estreia. Chega à 21.ª época a ainda popular criação de Shonda Rhimes sobre o dia-a-dia dos médicos no hospital Seattle Grace, ainda focada em Ellen Pompeo como Meredith Grey. Começou a passar nos Estados Unidos no fim de Setembro

Os Lusíadas

RTP2, 23h01

Estreia. Ao longo das próximas dez semanas, dez actrizes vão dizer, na íntegra, Os Lusíadas, a obra de Luís Vaz de Camões cujos 500 anos têm sido celebrados este ano. Cada uma fica com um episódio e um canto para ser interpretado num cenário diferente. São elas: Beatriz Batarda, Inês Vaz, Carla Gomes, Rita Cabaço, Maria João Luís, Mónica Calle, Sandra Hung, Círila Bossuet, Inês Castel-Branco e Carolina Amaral. A ideia é do encenador Daniel Gorjão e a realização está a cargo de Patrícia Couveiro.

Citadel: Honey Bunny

Prime Video, streaming

Mais um spin-off da ambiciosa Citadel, a série de espiões com produção executiva dos irmãos Russo que é uma das produções televisivas mais caras de sempre. Esta é a versão indiana, uma prequela da série-mãe, que foi desenvolvida e co-escrita por Sita R. Menon. Centra-se num duplo (Varun Dhawan) que recruta uma actriz (Samantha Ruth Prabhu) para ganhar dinheiro extra, tornando-se os dois agentes de espionagem. Anos depois, separados, têm de voltar a juntar-se para salvar a filha de ambos, Nadia, personagem da série original.

Emperor of Ocean Park

Max, streaming

Estreia. Esta série de thriller e mistério criada por Sherman Payne baseada num romance de Stephen L. Carter segue a história de um professor de direito cujo pai, um ex-juiz que nos anos 1980 recusou uma nomeação para o Supremo Tribunal de Justiça porque foram lançadas informações delicadas sobre o seu passado, morre. Supostamente, foi um ataque cardíaco que o matou. Mas a viúva, uma ex-jornalista viciada em teorias da conspiração, acha que há outra coisa a passar-se aqui, e que a morte não foi acidental. Com Grantham Coleman, Forest Whitaker e Tiffany Mack.