Prémio LeYa 2024 para Pés de Barro de Nuno Miguel Silva Duarte

O prémio, no valor de 50 mil euros, distingue romances inéditos em língua portuguesa desde 2008. “Um retrato do Portugal dos anos 1960”, “obra que actualiza a tradição do romance político-social”.

Com a obra Pés de Barro, Nuno Miguel Silva Duarte é o Prémio LeYa 2024. O anúncio foi feito esta quarta-feira pelo júri, presidido por Manuel Alegre, numa conferência de imprensa na sede do grupo editorial, em Alfragide. O autor é publicitário há cerca de três décadas e dedica-se também à escrita.

O júri descreve Pés de Barro, que tem como pano de fundo a construção da primeira ponte sobre o Tejo, em Lisboa, como "um retrato do Portugal dos anos 1960" que por um lado relata "a formação de um exército proletário para a construção da ponte" e "por outro as primeiras partidas do exército para a Guerra Colonial".

"Obra que actualiza a tradição do romance político-social, Pés de Barro polariza o seu realismo histórico no quotidiano de um pátio em Alcântara e nas razões de viver dos que nele se acolhem. Através de movimentos com diferentes horizontes de sentido para concretizar esse signo de logro de desastre em que a ponte se construiu, Pés de Barro encaminha-se para o anúncio metafórico do 25 de Abril.”

O prémio, no valor de 50 mil euros, para romances inéditos em língua portuguesa criado em 2008, recebeu 1123 candidaturas de onde foram seleccionados oito finalistas. Desde que foi criado, esta foi a edição mais concorrida do prémio, informou a editora. Os manuscritos eram provenientes de 15 países (Alemanha, Angola, Austrália, Bélgica, Brasil, Cabo Verde, Espanha, EUA, França, Guiné-Bissau, Itália, Moçambique, Portugal, Reino Unido e Suíça). A reunião para a decisão do júri aconteceu na segunda-feira à tarde.

Além do poeta Manuel Alegre, continuam a integrar o júri o professor de literatura Portuguesa na Universidade de Coimbra José Carlos Seabra Pereira; o professor de Letras Lourenço do Rosário, fundador e antigo reitor da Universidade Politécnica de Maputo; a escritora e jornalista colaboradora do PÚBLICO Isabel Lucas, a poeta e historiadora Ana Paula Tavares, e a jornalista e historiadora brasileira Josélia Aguiar, que foi curadora do Festival Literário de Paraty (entre 2017-18) e é autora de Jorge Amado - Uma Biografia (ed. Dom Quixote), obra vencedora do prémio Jabuti em 2019 na categoria de Biografia, Documentário e Reportagem.

No ano passado o brasileiro Vitor Vidal recebeu este prémio com o romance Não há Pássaros Aqui.

Mas o Prémio LeYa, desde que foi criado em 2008, já foi atribuído ao brasileiro Murilo Carvalho (O Rastro do Jaguar, 2008), ao moçambicano João Paulo Borges Coelho (O Olho de Hertzog, 2009), aos portugueses João Ricardo Pedro (O Teu Rosto Será o Último, 2011) e Nuno Camarneiro (Debaixo de Algum Céu, 2012), bem como à portuguesa residente em Londres Gabriela Ruivo (Uma Outra Voz, 2013). Outros vencedores foram também os portugueses Afonso Reis Cabral (O Meu Irmão, 2014), António Tavares (O Coro dos Defuntos, 2015), João Pinto Coelho (Os Loucos da Rua Mazur, 2017), o brasileiro Itamar Vieira Júnior (Torto Arado, 2018), José Carlos Barros (As Pessoas Invisíveis, 2021) e o matemático brasileiro Celso José da Costa (A Arte de Driblar Destinos, 2022). Em 2010, 2016 e em 2019 o prémio não foi atribuído por falta de qualidade das obras concorrentes.

Ao longo de todo o processo de leitura e avaliação dos manuscritos, a autoria dos romances é desconhecida. O nome do autor do romance vencedor, selado em sobrescrito, apenas é conhecido depois de tomada a decisão do júri.