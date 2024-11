Pedro Abrunhosa e Viagens: “Eu sabia que tinha uma voz que queria dizer qualquer coisa de novo”

Viagens 3.0 é uma nova reedição, desta vez em vinil colorido, do álbum com que, em 1994, Pedro Abrunhosa (Porto, 1960) fez a sua entrada, triunfante, na cena musical portuguesa. Depois do relançamento deste “disco de rock cheio de jazz e vida”, com clássicos como Não posso +, Socorro, É preciso ter calma, Lua, Tudo o que eu te dou ou Estrada, Pedro Abrunhosa & Comité Caviar, a banda que sucedeu aos Bandemónio, vão regressar aos palcos para nova série de concertos, primeiro no Porto, entre esta quinta-feira e domingo, na Super Bock Arena-Pavilhão Rosa Mota, depois em Lisboa, na Meo Arena, a 23 de Novembro.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt