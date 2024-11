Ministra da Cultura ponderou substituir o director-geral das Artes

A Cultura foi tema de um Conselho de Ministros extraordinário em vésperas da entrega do Orçamento do Estado na Assembleia da República; a ministra encarregada da pasta, Dalila Rodrigues, passou no Verão pela respectiva comissão parlamentar para responder aos deputados e já fez declarações pontuais à margem de inaugurações e de outros eventos públicos, mas os planos do executivo para a área da criação artística têm estado praticamente arredados do discurso do Governo. É pelo menos isto que defendem duas das associações representativas do sector, a Plateia — Associação de Profissionais das Artes Cénicas e a Performart — Associação para as Artes Performativas em Portugal.

