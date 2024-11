“Surpreendente” e “insuficiente”. Orçamento para a ciência desilude investigadores

“O compromisso do Governo é reforçar o investimento nesta área, incluindo para as unidades de investigação”, disse o ministro da Educação, Ciência e Inovação em entrevista ao PÚBLICO em Julho deste ano, na qual tinha antecipado um aumento no pacote de financiamento aos centros de investigação – que estão em período de avaliação. Depois da apresentação do orçamento para a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e das verbas atribuídas, de forma mais abrangente, ao sector da ciência, investigadores e sindicatos realçam que o subfinanciamento mantém-se (ou até se agrava).

