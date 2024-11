Coreia do Sul multa Meta em 15 milhões de dólares por recolha de dados pessoais

Tecnológica norte-americana obteve informações de 980 mil sul-coreanos através do Facebook. Utilizadores são classificados como desertores da Coreia do Norte ou pessoas transgénero ou homossexuais.

A Coreia do Sul ordenou que a Meta Platforms, proprietária do Facebook, pague 21,62 mil milhões de wons (15,67 milhões de dólares) em multas, depois de ter descoberto que tinha recolhido dados sensíveis de utilizadores e que os tinha fornecido a anunciantes sem uma base legal, disse a agência de protecção de dados de Seul.

A gigante tecnológica norte-americana obteve informações de cerca de 980 mil utilizadores sul-coreanos no Facebook sobre questões como a sua religião, opiniões políticas e sexualidade, sem procurar o consentimento dos utilizadores, afirmou a Comissão de Protecção de Informações Pessoais num comunicado divulgado na terça-feira. A informação foi depois utilizada por cerca de 4000 anunciantes, segundo a agência.

Um funcionário da Meta Coreia recusou-se a comentar. "Especificamente, verificou-se que (a Meta) analisou os dados comportamentais dos utilizadores, tais como as páginas de que gostaram e os anúncios em que clicaram no Facebook, e criou e geriu temas publicitários relacionados com informações sensíveis", informou a comissão.

A Comissão de Protecção de Informações Pessoais explicou que os utilizadores podem ter sido classificados, por exemplo, como desertores da Coreia do Norte, seguidores de uma determinada religião ou que se identificam como transgénero ou homossexuais. A agência acrescentou que Meta também recusou um pedido dos utilizadores para acederem a informações pessoais e não conseguiu impedir que os dados de cerca de 10 sul-coreanos fossem divulgados por piratas informáticos.