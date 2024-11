Arquivado processo contra actuação do SIS no caso do ex-adjunto do antigo ministro João Galamba

PGR revela que das diligências realizadas concluiu-se pela insuficiência de indícios quanto à verificação dos crimes investigados – abuso de poder, ameaça ou coacção, no caso do roubo do computador.

O Ministério Público (MP) arquivou nesta terça-feira o inquérito relacionado com a operação desencadeada por agentes do Serviço de Informações de Segurança (SIS) para recuperar um computador junto de Frederico Pinheiro, ex-adjunto do antigo ministro das Infra-Estruturas João Galamba, considerando existir “insuficiência de indícios” quanto aos crimes em investigação.

“Das diligências realizadas, concluiu-se pela insuficiência de indícios quanto à verificação dos crimes em investigação – abuso de poder, ameaça ou coacção”, refere uma nota do Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa, publicada na página da Procuradoria-Geral da República.

Segundo a nota, o MP determinou o arquivamento do inquérito “relacionado com a acção operacional desencadeada por agentes do Serviço de Informações de Segurança (SIS) com vista à recuperação de um computador levado do Ministério das Infra-Estruturas por um ex-adjunto”.

No decurso do inquérito, adianta o MP, procedeu-se à recolha de prova documental e testemunhal.

Recorde-se que este caso envolveu denúncias contra Frederico Pinheiro, ex-adjunto do antigo ministro das Infra-Estruturas João Galamba, que foi constituído arguido a 16 de Julho e alvo de buscas domiciliárias pela Polícia Judiciária. O caso envolvida denúncias de violência física no Ministério das Infra-Estruturas e do roubo de um computador portátil, já depois de Pinheiro ter sido demitido, e a polémica aumentou quando foi noticiada a intervenção do SIS na recuperação desse computador.

A 2 de Maio de 2023, João Galamba apresentou a demissão ao então primeiro-ministro “em prol da necessária tranquilidade institucional”, mas António Costa não a aceitou. Este episódio gerou uma divergência pública entre o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa, em torno da manutenção no Governo do ministro das Infra-Estruturas, João Galamba.

