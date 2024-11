Há 500 escolas a precisar de obras, diz ministro da Educação

Há mais de 500 escolas do ensino básico e secundário que estão a precisar de obras de requalificação, reconheceu o ministro da Educação, Fernando Alexandre, durante a audição na comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública sobre o Orçamento do Estado para 2025 sobre as áreas que tutela. Para o governante, é necessário definir um plano de investimento para a recuperação do parque escolar que não fique dependente apenas de fundos europeus.

"Neste momento temos mais de 500 escolas que estão identificadas como estando em estado de degradação. São quase 10% do total das escolas e isso resultou da falta de planeamento", criticou Fernando Alexandre, realçando que é necessário "um plano de investimento que seja independente e não preparar planos para gastar os fundos europeus".

Uma vez que, no âmbito do processo de descentralização de competências, a gestão de algumas escolas passou para os municípios, este plano terá de ser "feito em articulação com as autarquias", frisou.

Fernando Alexandre realçou que é importante diversificar as fontes de financiamento, que poderão provir de fundos comunitários, do orçamento do Estado ou mesmo de empréstimos ao Banco de Investimento: "Não podemos ter investimento nas escolas ou em residências de estudantes só quando há fundos europeus", defendeu.

O Orçamento do Estado para o próximo ano prevê 489 milhões de euros para "investir na modernização das escolas". São verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), mas que incidem sobretudo na digitalização dos estabelecimentos de ensino. Deste montante, mais de 214 milhões serão para a "melhoria da conectividade das escolas do ensino básico e secundário e para a capacitação da gestão escolar".

"A digitalização do sistema educativo é uma prioridade do Governo, com especial ênfase no fortalecimento da infra-estrutura tecnológica das escolas e na disponibilização dos recursos necessários para a aprendizagem através dos meios digitais", refere o documento. Esta é uma queixa recorrente das escolas que continuam a trabalhar com ligações lenta à Internet e com equipamentos com constantes avarias. O ministro avançou ainda que tinha sido pedido às escolas que comunicassem à tutela, até 31 de Outubro, todas as necessidades de equipamentos informáticos.

Mais autonomia para as escolas

A tutela pretende ainda alocar cerca de 79 milhões de euros para "potenciar a aprendizagem através de recursos educativos digitais" e ainda sete milhões para o novo modelo de avaliação externa digital para o desenvolvimento das provas e da sua classificação. Já neste ano lectivo, os alunos deixarão de fazer provas de aferição nos 2.º, 5.º e 8.º anos, passando a realizar provas de "monitorização de aprendizagem" nos 4.º e 6.º anos às disciplinas de Português e de Matemática e a outra disciplina rotativa a cada três anos. Serão feitas em formato digital, assim como as provas finais do 9.º ano.

O Ministério da Educação tem ainda como objectivo rever a sua relação com as escolas e aumentar-lhes a autonomia. Para tal, “serão revistas as competências e atribuições dos serviços centrais do MECI, tendo em conta a sua eficiência e a sua articulação transparente e eficaz com as escolas e as autarquias". “O Governo considera que as escolas devem ser dotadas de autonomia na sua gestão de forma a assegurarem as condições técnicas e pedagógicas para uma educação de qualidade em igualdade de oportunidades para todas as famílias, em todo o território nacional", refere a proposta de orçamento que foi entregue no Parlamento no início de Outubro.

Nesse sentido, o Governo vai estudar o processo de descentralização de competências na área da educação, juntamente com a Associação Nacional de Municípios, e rever o modelo de gestão das escolas e criar “um estatuto do director”. Esta terça-feira, Fernando Alexandre reiterou que a figura de director continuará a ser um professor e que, conferindo uma maior autonomia, terá de haver "mais prestação de contas". "De outra forma não conseguimos melhorar o sistema", notou o governante.