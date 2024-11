Ayres de Campos regressa à direcção de obstetrícia do Santa Maria e espera recrutar mais oito obstetras

Diogo Ayres de Campos, que reassumiu o cargo de director do departamento de obstetrícia e ginecologia, espera em Janeiro estar a usar todas as salas de parto da nova maternidade. Ainda faltam meios.

A utilizar metade da capacidade instalada, a maternidade da Unidade Local de Saúde (ULS) de Santa Maria deverá ter as 12 salas de partos a funcionar em Janeiro e com mais sete a oito obstetras contratados. É esse o objectivo do novo director do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia Diogo Ayres de Campos, que regressou ao hospital cerca de um ano e meio depois de ter sido exonerado pela agora ministra da Saúde. Em breve vai ser também aberto mais um concurso para a contratação de 25 enfermeiros especialistas em saúde materna.