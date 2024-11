“A utilização de facas pelos jovens está muito mais normalizada. Dizem-nos que é para se protegerem”

Antes de dirigir a Justiça Juvenil da Direcção-Geral da Reinserção Social e Serviços Prisionais, Margarida Macedo esteve mais de dez anos como coordenadora num centro educativo. Antes disso, trabalhou nas equipas da reinserção social na comunidade, no âmbito penal (de adultos) e também dos jovens. No momento actual, constata que os jovens estão a cometer actos “mais severos” e diz que poderia não ser assim, se tivessem beneficiado mais cedo de uma intervenção na comunidade ou já na justiça, de forma a conter a escalada do comportamento delituoso. A psicóloga sabe que, no futuro, a ida para a cadeia é uma realidade para cerca de um terço dos jovens que cumpriram medidas de internamento com um programa de educação para o direito pensado para os afastar do crime. E confirma que se multiplicam as perturbações mentais graves nestes rapazes e raparigas. Sobre o menino de 12 anos que na Escola Básica da Azambuja atacou os colegas com uma faca, diz apenas que os seus serviços têm de "avaliar com cautela".

