Sabedoria milenar japonesa para o equilíbrio de corpo e mente ganha as ruas de Lisboa

População poderá conhecer as técnicas japonesas para combater dores e garantir o bem-estar. Evento gratuito ocorrerá no sábado, em Telheiras, a partir das 10h da manhã.

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



As técnicas japonesas voltadas para o bem-estar estão sendo cada vez mais usadas mundo afora. Não por acaso, a brasiliense Vanessa Nascimento decidiu promover, em Lisboa, o 1.º Encontro Cultural Japão-Portugal, com o intuito de celebrar as duas décadas de terapias do Nipon Spa, que ela criou e que já atendeu mais de 20 mil pessoas.

A relação de Vanessa com o Japão vem de longe. Ainda muito menina, ela se mudou com a família para o país. Foram 13 anos na terra dos samurais acumulando conhecimento e entendendo como aquele povo era tão longevo. No início dos anos 2000, morando novamente no Brasil, a jovem decidiu viajar de férias para Portugal e, no meio dos passeios e descobertas, percebeu que poderia implantar um centro de formação japonesa em território luso.

Aquela ideia ficou martelando na cabeça de Vanessa a viagem inteira. Tanto que, assim que ela voltou para casa, conversou com a família sobre o projeto em Portugal. Foram poucos meses para que ela, os familiares e o mestre japonês Soichiro Matsumoto aportassem em Lisboa. “Foi a melhor decisão da minha vida”, diz a brasiliense, que está à frente do evento marcado para este sábado, 9 de novembro, no bairro de Telheiras.

Foto A brasiliense Vanessa Nascimento comemora os 20 anos do spa que fundou em Lisboa e, agora, vai se expandir por outros países da Europa Arquivo pessoal

Diretora clínica do Nipon Spa, Vanessa ressalta que, inspirada pelo amor a Portugal e às terapias japonesas, assumiu como meta popularizar na Europa as técnicas para tratar dores, prevenir lesões e promover o equilíbrio entre corpo e mente. “Começamos com as terapias voltadas para dores e equilíbrio, formamos terapeutas e, neste momento, atuamos também com técnicas de rejuvenescimento, como o lifting Kobido, e estética a partir da sabedoria oriental. Criamos uma história”, diz.

Expansão à vista

A meta de Vanessa é expandir o Spa para países vizinhos, como Espanha e França e onde mais houver interesse. “Vamos seguir o modelo de Portugal. Nosso objetivo inicial foi oferecer atendimentos em acupuntura japonesa, shiatsu e Reiki, mas o centro de terapias foi crescendo dia após dia, agregando terapeutas portugueses e japoneses e, hoje, contabilizamos milhares de pessoas atendidas”, ressalta.

Durante a temporada no Japão, a brasiliense percebeu que parte da longevidade decorre da forma como cuidam do corpo e da mente. Para ela, ao trazer as práticas de massagens e terapias japonesas para Portugal, percebeu que esses conhecimentos passaram a beneficiar também a população local. “Temos clientes e alunos de todas as partes do país, acompanhamos a evolução de cada um e isso tem sido muito gratificante e um estímulo para avançarmos um pouco mais, especialmente agora, ao celebrarmos 20 anos de história por aqui”, destaca.

Segundo ela, o 1.º Encontro Cultural Japão-Portugal, que tem apoio da Embaixada do Japão, promete uma imersão nas terapias, nas artes marciais, na cultura, na culinária e nas músicas japonesas. O encontro terá também a presença de honra do médico e especialista em terapias japonesas Soichiro Matsumoto, que virá do Japão para prestigiar os 20 anos do centro que ajudou a fundar. “O público terá a honra de reencontrar o grande professor e também aprender um pouco sobre as tradições de curas milenares em workshops e rodas de conversa. Será uma rara oportunidade de vivências terapêuticas profundas”, enfatiza Vanessa.

No entender da empresária, o que se verá é um evento que promove a integração da tradição japonesa com os portugueses e promete uma experiência imersiva e enriquecedora. O encontro começará às 10 horas e seguirá até às 19 horas, na avenida das Nações Unidas.

Confira as atividades do evento Massagens japonesas: demonstrações de Shiatsu, Seitai e reflexologia para alívio de dores e equilíbrio corporal. Workshop de Reiki: introdução à prática japonesa de harmonização energética para o bem-estar físico e emocional. Ikebana: oficina de arranjos florais, mostrando a harmonia entre estética e natureza. Artes marciais: apresentações de Karate e Kobudô, simbolizando a força e a disciplina da cultura Samurai. Shodô: a arte da caligrafia japonesa, com um mestre calígrafo realizando inscrições de nomes ao vivo para os participantes. Origami para crianças: uma oficina lúdica com a tradicional arte de dobraduras japonesas. Culinária japonesa: degustações de pratos como Sushi e Yakisoba, proporcionando uma autêntica experiência gastronômica.