Greve nas polícias: Margarida Blasco tirou o bilhete para a remodelação

O recuo da ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, em relação à possibilidade de estudar o direito à greve nas forças de segurança é mais um episódio a manchar a liderança da governante desde que tomou posse, há sete meses. Será a ministra o elo mais fraco deste Governo?

