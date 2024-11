Já sabes: “Toma lá 500 paus e faz uma BD!”

O concurso de banda desenhada da Associação Chili Com Carne está na 12.ª edição. As candidaturas estão abertas até 4 de Fevereiro de 2025.

O concurso “Toma lá 500 paus e faz uma BD!” está de volta com a sua 12.ª edição. O autor da melhor banda desenhada vai ganhar 500 euros, ver a sua obra publicada e integrar a mesa de jurados da próxima edição.

Esta iniciativa destina-se a sócios da Associação Chili Com Carne (CCC) com as quotas em dia, que sejam cidadãos portugueses ou residam no país. Podem ser submetidas BD longas de um ou vários autores, um livro com várias BD do mesmo autor ou uma antologia de vários autores que tenham um tema comum. No caso das antologias, são permitidos artistas internacionais, desde que estejam em minoria.

As candidaturas estão abertas até 4 de Fevereiro de 2025 e o regulamento pede o envio, para o e-mail da CCC, de um texto com a apresentação do(s) autor(es), a sinopse do projecto, o planeamento por datas e o encaminhamento de, no mínimo, quatro páginas seguidas e acabadas e 20% das páginas planeadas.

Não há um número limite de páginas nem um modelo a seguir, mas quem apresentar um livro no formato das colecções da CCC tem mais hipóteses de ganhar. As páginas devem ser apresentadas, preferencialmente, a preto e branco.

Foto DR

O vencedor será anunciado a 14 de Fevereiro de 2025 e a mesa de jurados desta edição conta com Vanessa Alfaro (sócia da livraria e galeria Tinta nos Nervos), Marcos Farrajota (autor de banda desenhada, editor de BD, editor e fundador da CCC), Alexandre Piçarra (vencedor da edição anterior), Ondina Pires (Master Punk) e Tomás Ribeiro (membro da direcção da CCC).